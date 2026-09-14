Enttäuschungen waren Galls Schlüssel zum Erfolg

Nach dem zweiten Platz beim Giro d´Italia schrieb Felix Gall jetzt auch in Spanien Geschichte: Der Kletterer schaffte es mit Rang drei als erster Österreicher bei der Vuelta aufs Podium. Die „Krone“ sprach mit dem Tiroler über die Entwicklung vom Junioren-Weltmeister zu einem der weltbesten Fahrer.
Kleiner Kniefall vor Spitzenreiter Enric Mas am Schlusstag der Vuelta. Die Veranstalter verkürzten am Sonntag die Etappe auf dem tückischen Kurs durch das Stadtzentrum von Granada. Die Gesamtwertungszeiten wurden vor der Schlussrunde mit dem Kopfsteinpflaster-Anstieg zur Alhambra genommen. Der Movistar-Kapitän siegte als erster Spanier seit 2014 (Alberto Contador) bei der Heim-Rundfahrt: „Weil das Team alles für mich getan hat.“
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