Enttäuschungen waren Galls Schlüssel zum Erfolg

Kleiner Kniefall vor Spitzenreiter Enric Mas am Schlusstag der Vuelta. Die Veranstalter verkürzten am Sonntag die Etappe auf dem tückischen Kurs durch das Stadtzentrum von Granada. Die Gesamtwertungszeiten wurden vor der Schlussrunde mit dem Kopfsteinpflaster-Anstieg zur Alhambra genommen. Der Movistar-Kapitän siegte als erster Spanier seit 2014 (Alberto Contador) bei der Heim-Rundfahrt: „Weil das Team alles für mich getan hat.“