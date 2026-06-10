Drogenfund bei Kontrolle auf Kajütboot am Stausee

Bei einer Schifffahrtskontrolle am Völkermarkter Stausee machten Polizisten auf einem geankerten Kajütboot eine auffällige Entdeckung. Zwei Personen stehen im Verdacht, Suchtmittel mitgeführt zu haben.
Im Zuge von Schifffahrts- und Naturschutzkontrollen kontrollierten Beamte am Dienstag um 18 Uhr am Völkermarkter Stausee ein geankertes Kajütboot. An Bord befanden sich ein 43-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau.
Wie die Polizei mitteilt, stellten die Einsatzkräfte bei beiden Personen deutliche Anzeichen fest, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Bei einer freiwilligen Nachschau auf dem Boot wurden anschließend mehrere verdächtige Substanzen entdeckt.
Sichergestellt wurden unter anderem Cannabis, eine aufgezogene Spritze mit einer klaren Flüssigkeit sowie weiße kristalline Substanzen. Die aufgefundenen Suchtmittel wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann und die Frau werden entsprechende Anzeigen erstattet.
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