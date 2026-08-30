Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Magna Man“ wird 94

Franz Stronachs „letzter Wunsch für Österreich“

Österreich
30.08.2026 18:00
Frank Stronach schaute anlässlich seines 94. Geburtstags bei der „Krone“ vorbei.
Frank Stronach schaute anlässlich seines 94. Geburtstags bei der „Krone“ vorbei.(Bild: Martin Jöchl)
Porträt von Jana Pasching
Porträt von Norman Schenz
Von Jana Pasching und Norman Schenz

Frank Stronach steht kurz vor seinem 94. Geburtstag. Anlässlich seines nahenden Ehrentags schaute der Unternehmer bei der „Krone“ vorbei und verriet, was er über Krisen, Gerichtsprozesse und den Tod denkt – und was er Österreich noch wünscht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieser Mann lässt keinen kalt: Selfmade-Milliardär Frank Stronach. Am 6. September wird der Wirtschaftsmagnat 94 Jahre alt. Ein Geburtstag, den er mit der Dokumentation „The Magna Man“ von Produzent Oliver Feicht feiert. Bei zwei Premieren (am 1.9. im Kunsthaus Weiz und am 3.9. im Village Cinema) will der Selfmade-Milliardär persönlich Einblicke in sein bewegtes Leben geben. Davor schon war er im krone.tv-Studio und hat über seine Prozesse in Kanada, die strudelnde Autoindustrie und seine Gedanken über das Leben nach dem Tod gesprochen. Was außerdem seine Mission für Österreich ist:

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
30.08.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
157.041 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
124.618 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Kärnten
Jacht von WAC-Boss Riegler vor Triest gesunken!
87.395 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bange Momente für WAC-Präsident Dietmar Riegler und seine Waltraud – seine Jacht ging vor Triest ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2542 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1399 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1366 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
„Magna Man“ wird 94
Franz Stronachs „letzter Wunsch für Österreich“
Krone Plus Logo
Schock nach Unfalltod
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
Krone Plus Logo
Ärger bei „Wienopolis“
Kindern im Rathaus Eis mit Sex-Sprüchen ausgeteilt
Schlaflose Nacht
Sturm riss Bäume um und legte Badner Bahn lahm
Kokain konsumiert
Wilde Verfolgungsjagd: Lenker rammte Polizeiauto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf