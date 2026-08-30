Franz Stronachs „letzter Wunsch für Österreich“

Frank Stronach steht kurz vor seinem 94. Geburtstag. Anlässlich seines nahenden Ehrentags schaute der Unternehmer bei der „Krone“ vorbei und verriet, was er über Krisen, Gerichtsprozesse und den Tod denkt – und was er Österreich noch wünscht.
Dieser Mann lässt keinen kalt: Selfmade-Milliardär Frank Stronach. Am 6. September wird der Wirtschaftsmagnat 94 Jahre alt. Ein Geburtstag, den er mit der Dokumentation „The Magna Man“ von Produzent Oliver Feicht feiert. Bei zwei Premieren (am 1.9. im Kunsthaus Weiz und am 3.9. im Village Cinema) will der Selfmade-Milliardär persönlich Einblicke in sein bewegtes Leben geben. Davor schon war er im krone.tv-Studio und hat über seine Prozesse in Kanada, die strudelnde Autoindustrie und seine Gedanken über das Leben nach dem Tod gesprochen. Was außerdem seine Mission für Österreich ist:
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