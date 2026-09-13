E-Scooter-Fahrer (15) stürzte bei Flucht in Kanal

Zu dem spektakulären Zwischenfall kam es gegen 20.30 Uhr. Der 15-jährige Einheimische sei mit seinem E-Scooter in der Kufsteiner Maximilianstraße unterwegs gewesen. „Als der Jugendliche die Streife wahrnahm, wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit bis zur August-Scherl-Straße, wo er dann auf einen Schotterweg einbog“, schildert die Polizei.