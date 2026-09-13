E-Scooter-Fahrer (15) stürzte bei Flucht in Kanal

Spektakuläre Szenen im Tiroler Unterland! Ein 15-jähriger Einheimischer ist am Samstagabend in Kufstein mit einem E-Scooter vor einer Polizeistreife geflüchtet und anschließend in einen ausgetrockneten Wasserkanal gestürzt. Der Jugendliche erlitt dabei erhebliche Verletzungen.
Zu dem spektakulären Zwischenfall kam es gegen 20.30 Uhr. Der 15-jährige Einheimische sei mit seinem E-Scooter in der Kufsteiner Maximilianstraße unterwegs gewesen. „Als der Jugendliche die Streife wahrnahm, wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit bis zur August-Scherl-Straße, wo er dann auf einen Schotterweg einbog“, schildert die Polizei.
Plötzlich vom Weg abgekommen
Und dann passierte es: Der Teenager kam vom Weg ab und stürzte in den ausgetrockneten Wasserkanal. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 15-Jährige wurde von der alarmierten Rettung vor Ort erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Warum der Teenager vor der Polizeistreife geflüchtet war, ist noch bekannt. Ermittlungen dazu sind im Gange.
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