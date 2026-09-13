Liefering: 1:3-Heimniederlage gegen St. Pölten

Der FC Liefering hat am Sonntag etwas Tuchfühlung mit der Spitze in der 2. Fußballliga verloren. Zuhause kassierten die nicht aufstiegsberechtigten Jungbullen gegen den SKN St. Pölten eine 1:3-(0:1)-Niederlage und liegen nach sechs Runden fünf Punkte hinter Leader Blau-Weiß Linz auf Rang sechs.