Liefering: 1:3-Heimniederlage gegen St. Pölten

Der FC Liefering hat am Sonntag etwas Tuchfühlung mit der Spitze in der 2. Fußballliga verloren. Zuhause kassierten die nicht aufstiegsberechtigten Jungbullen gegen den SKN St. Pölten eine 1:3-(0:1)-Niederlage und liegen nach sechs Runden fünf Punkte hinter Leader Blau-Weiß Linz auf Rang sechs.
Ein Doppelschlag von Luis Hartwig (82., 92.) sorgte für den zweiten Saisonsieg des SKN.
Die Niederösterricher arbeiteten sich so in der Tabelle auf Platz 13 vor.
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