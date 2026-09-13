The Marchtrenk Case
Horror Husband Posed as a Grieving Widower
“We never, ever, ever would have thought he was capable of something like this.” At the former workplace of the “horror husband” from Marchtrenk in Upper Austria—who is alleged to have abused his wife to death—there has been shock and disbelief ever since the gruesome details of the case came to light.
“He was always completely unremarkable here, did his job, and was never even remotely aggressive,” says the company where the 51-year-old had been employed since October 2017.
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