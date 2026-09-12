Haiders Erfolg | Kickl ist nicht Haider

Kickl ist nicht Haider. Haiders Erfolgslauf führte die FPÖ danach in Kärnten zum Landeshauptmann und im Bund mit 26,9 Prozent im Jahr 2000 in die Schüssel-Regierung. Der Haider selbst jedoch nicht angehören durfte – ein internationaler Proteststurm samt EU-Sanktionen gegen Österreich blieb dennoch nicht aus. Schon früh kam ein gewisser Herbert Kickl in Haiders Nähe, schrieb ihm etwa die zugespitzten Aschermittwochs-Reden. Mit der 2002 in Knittelfeld vollzogenen Trennung von FPÖ und BZÖ trennte sich auch das Duo Haider-Kickl. Kickl spitzte weiter zu, bezeichnete sein Ex-Idol bald als „Pippi Langstrumpf“, sagte Haider nach, er sei „ohne Rückgrat und Charakter“. Tja. Gestern ließ Kickl den einstigen FPÖ-Helden in Innsbruck hochleben. Aus welchem Blickwinkel auch immer man es sieht: Kickl ist kein Haider.