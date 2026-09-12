Haiders Erfolg | Kickl ist nicht Haider

Haiders Erfolg. Triumphierend trugen sie ihren Helden auf den Schultern: Heute vor 40 Jahren feierten FPÖ-Recken ihren parteiinternen Putsch und bejubelten den 36-jährigen Jörg Haider als neue Lichtfigur an der Spitze der Blauen. Mit dem Wechsel vom liberalen Norbert Steger zum national-populistischen Haider als Chef der Blauen beendete Bundeskanzler Franz Vranitzky die SPÖ-FPÖ-Regierungskoalition. Bei den folgenden Neuwahlen verdoppelte die FPÖ ihre Stimmen beinahe – auf 9,7 Prozent. Das galt damals als Riesenerfolg…
Kickl ist nicht Haider. Haiders Erfolgslauf führte die FPÖ danach in Kärnten zum Landeshauptmann und im Bund mit 26,9 Prozent im Jahr 2000 in die Schüssel-Regierung. Der Haider selbst jedoch nicht angehören durfte – ein internationaler Proteststurm samt EU-Sanktionen gegen Österreich blieb dennoch nicht aus. Schon früh kam ein gewisser Herbert Kickl in Haiders Nähe, schrieb ihm etwa die zugespitzten Aschermittwochs-Reden. Mit der 2002 in Knittelfeld vollzogenen Trennung von FPÖ und BZÖ trennte sich auch das Duo Haider-Kickl. Kickl spitzte weiter zu, bezeichnete sein Ex-Idol bald als „Pippi Langstrumpf“, sagte Haider nach, er sei „ohne Rückgrat und Charakter“. Tja. Gestern ließ Kickl den einstigen FPÖ-Helden in Innsbruck hochleben. Aus welchem Blickwinkel auch immer man es sieht: Kickl ist kein Haider.
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