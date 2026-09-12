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Haiders Erfolg | Kickl ist nicht Haider

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(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Haiders Erfolg. Triumphierend trugen sie ihren Helden auf den Schultern: Heute vor 40 Jahren feierten FPÖ-Recken ihren parteiinternen Putsch und bejubelten den 36-jährigen Jörg Haider als neue Lichtfigur an der Spitze der Blauen. Mit dem Wechsel vom liberalen Norbert Steger zum national-populistischen Haider als Chef der Blauen beendete Bundeskanzler Franz Vranitzky die SPÖ-FPÖ-Regierungskoalition. Bei den folgenden Neuwahlen verdoppelte die FPÖ ihre Stimmen beinahe – auf 9,7 Prozent. Das galt damals als Riesenerfolg…

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Kickl ist nicht Haider. Haiders Erfolgslauf führte die FPÖ danach in Kärnten zum Landeshauptmann und im Bund mit 26,9 Prozent im Jahr 2000 in die Schüssel-Regierung. Der Haider selbst jedoch nicht angehören durfte – ein internationaler Proteststurm samt EU-Sanktionen gegen Österreich blieb dennoch nicht aus. Schon früh kam ein gewisser Herbert Kickl in Haiders Nähe, schrieb ihm etwa die zugespitzten Aschermittwochs-Reden. Mit der 2002 in Knittelfeld vollzogenen Trennung von FPÖ und BZÖ trennte sich auch das Duo Haider-Kickl. Kickl spitzte weiter zu, bezeichnete sein Ex-Idol bald als „Pippi Langstrumpf“, sagte Haider nach, er sei „ohne Rückgrat und Charakter“. Tja. Gestern ließ Kickl den einstigen FPÖ-Helden in Innsbruck hochleben. Aus welchem Blickwinkel auch immer man es sieht: Kickl ist kein Haider.

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