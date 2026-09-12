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Sprinter im Schatten

Werro gewinnt in Budapest das „Rennen der Rennen“

Sport-Mix
12.09.2026 23:30
Audrey Werro
Audrey Werro(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann die Schweizerin Audrey Werro den mit Spannung erwarteten 800-m-Hit der Frauen bei der Ultimate Championship. Im „Rennen der Rennen“ dieses Wochenende setzte sich die 22-Jährige in Budapest in 1:55,88 vor Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (Gb/1:56,26) und Femke Broeders-Bol (Hol/1:56,74) durch.

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Mit ihrem Triumph, für den sie 150.000 Dollar kassierte, stellte sie an diesem Abend sogar auch die 100-m-Stars in den Schatten …

Bei den Frauen gewann Melissa Jefferson-Wooden die 100 m in großartigen 10,62 vor Olympiasiegerin Julien Alfred (LCA/10,74) und Sha‘Carri Richardson (USA/10,76). Jefferson-Wooden verfehlte dabei ihre persönliche Bestzeit nur um eine Hundertstel. Bei den Männern setzte sich Kenneth Bednarek in 9,85 vor Weltmeister Oblique Seville (Jam/9,90) durch.

(Bild: AP/Armin Durgut)

Irrwitziges 1500-m-Finale
Kurz zuvor hatte es schon ein irrwitziges Finale über 1500 m der Frauen gegeben! Schulter an Schulter liefen die Polin Klaudia Kazimierska und die Britin Georgia Hunter Bell die letzte Kurve und kamen so auf die Zielgerade. Erst dann löste sich die Polin, die in der Vorwoche schon die Sensation beim Finale der Diamond League gewesen war, entscheidend und siegte in 3:57,55 vor Hunter Bell (1:57,72). Im Ziel konnte die 25-Jährige ihr Glück kaum fassen. Hatte sie bei der EM in Birmingham noch Silber hinter der Britin gewonnen, so drehte sie in Brüssel den Spieß um. Sie hatte schon einen Plan, was sie mit den 150.000 Dollar machen wolle: „Ich werde das Geld geschickt investieren!“

Sensationelle 400 m: 43,39!
Gleich zu Beginn des zweiten Tages hatte es die ersten Highlights in den beiden 400-m-Finals gegeben: Erst setzte sich Olympiasiegerin Marileidy Paulino (Dom) in 49,07 vor der Norwegerin Henriette Jaeger (49,28) durch. Dann eine wahre Machtdemonstration von Collen Kebinatshipi aus Botswana. Der 22-Jährige stürmte dem Achter-Feld überlegen auf und davon und siegte mit neuem Landesrekord von 43,39. Damit rückte er schon auf den fünften Platz der „ewigen“ Weltbestenliste vor, die seit zehn Jahren vom Südafrikaner Wayde van Niekerk mit seinem Fabel-Weltrekord von den Olympischen Spielen in Rio mit 43,03 angeführt wird.

Marileidy Paulino
Marileidy Paulino(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Am zweiten Tag standen drei Entscheidungen in technischen Bewerben auf dem Programm: Olympiasiegerin Haruka Kitaguchi gewann den Speerwurf der Frauen mit neuem japanischen Landesrekord von 68,92 m vor der 18-jährigen Chinesin Ziyi Yan, die im ersten Durchgang 68,05 m vorgelegt hatte. Im Stabhochsprung setzte sich Sandi Morris mit 4,90 m durch, den Weitsprung der Männer gewann Miltiades Tentoglou (Gr) mit 8,35 m

Vorgeschmack auf Sonntag
Einen Vorgeschmack auf den dritten und letzten Tag der Ultimate Championship bekam bereits am Samstag! Alison dos Santos, Weltrekordler über 400 m Hürden, lief schon von der neunten Hürde nur noch (relativ) locker, bremste ein paar Meter vor dem Ziel ab und lief lachend in 47,25 Sekunden über die Ziellinie. Er ist heuer noch unbesiegt und ist weiter in der Form, seinen Weltrekord von 45,80 in Budapest brechen zu können.

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