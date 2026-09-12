Werro gewinnt in Budapest das „Rennen der Rennen“

Irrwitziges 1500-m-Finale

Kurz zuvor hatte es schon ein irrwitziges Finale über 1500 m der Frauen gegeben! Schulter an Schulter liefen die Polin Klaudia Kazimierska und die Britin Georgia Hunter Bell die letzte Kurve und kamen so auf die Zielgerade. Erst dann löste sich die Polin, die in der Vorwoche schon die Sensation beim Finale der Diamond League gewesen war, entscheidend und siegte in 3:57,55 vor Hunter Bell (1:57,72). Im Ziel konnte die 25-Jährige ihr Glück kaum fassen. Hatte sie bei der EM in Birmingham noch Silber hinter der Britin gewonnen, so drehte sie in Brüssel den Spieß um. Sie hatte schon einen Plan, was sie mit den 150.000 Dollar machen wolle: „Ich werde das Geld geschickt investieren!“