Kriegs-Drama! Tennis-Ass zeigt zerbombte Wohnung

Das Apartment der ukrainischen Tennisspielerin Dajana Jastremska in Odessa ist nach ihren Angaben durch einen russischen Angriff zerstört worden. Die 26-Jährige veröffentlichte bei Instagram Bilder und Videos, die ein brennendes Haus zeigen.
„So sieht die ‘russische Welt‘ aus: Ein direkter Treffer eines Kalibr-Marschflugkörpers“, schrieb Jastremska dazu. Das Einzige, was übrig geblieben sei, sei ein Handtuch aus Roland Garros von den French Open.
Ansage an WTA
Jastremska richtete sich direkt an die WTA und den Weltverband ITF. „Seht euch diese Bilder mit unseren Augen an. Das ist die wahre Bedeutung eurer ‘Neutralität‘ – aus ukrainischer Sicht“, schrieb die Weltranglisten-113.
Russische Tennisprofis dürfen mit neutralem Status an internationalen Turnieren teilnehmen. Ukrainische Spielerinnen und Spieler geben russischen Gegnern nach dem Match im Regelfall nicht die Hand. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion.
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