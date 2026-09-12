Rücktritt-Chaos! Trainer von LASK-Gegner wieder da

Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle. „Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie“, wurde der Präsident in türkischen Medien zitiert. Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Club reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde.