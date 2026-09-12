Rücktritt-Chaos! Trainer von LASK-Gegner wieder da

Nach der Verwirrung um seinen zwischenzeitlichen Rücktritt hat Fenerbahce-Trainer Ismail Kartal am Samstag beim türkischen Spitzenklub die Arbeit wieder aufgenommen.
Der Verein, am 9. Dezember im Rahmen der Champions League beim LASK zu Gast, zeigte bei X Bilder vom Training vor dem nächsten Ligaspiel gegen Gaziantep FK. Am Donnerstag hatte der 65-Jährige unmittelbar nach dem CL-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt.
Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Roma soll der Istanbuler Coach laut übereinstimmenden Medienberichten gesagt haben, dass er von seiner Position zurücktrete. „Ich habe diese Entscheidung getroffen, um den Weg für meinen Club freizumachen“, wurde Kartal unter anderem zitiert.
Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle. „Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie“, wurde der Präsident in türkischen Medien zitiert. Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Club reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde.
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