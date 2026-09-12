Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind eine Familie“

Rücktritt-Chaos! Trainer von LASK-Gegner wieder da

Fußball International
12.09.2026 22:50
Ismail Kartal
Ismail Kartal(Bild: AFP/OZAN KOSE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der Verwirrung um seinen zwischenzeitlichen Rücktritt hat Fenerbahce-Trainer Ismail Kartal am Samstag beim türkischen Spitzenklub die Arbeit wieder aufgenommen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Verein, am 9. Dezember im Rahmen der Champions League beim LASK zu Gast, zeigte bei X Bilder vom Training vor dem nächsten Ligaspiel gegen Gaziantep FK. Am Donnerstag hatte der 65-Jährige unmittelbar nach dem CL-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt.

  Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Roma soll der Istanbuler Coach laut übereinstimmenden Medienberichten gesagt haben, dass er von seiner Position zurücktrete. „Ich habe diese Entscheidung getroffen, um den Weg für meinen Club freizumachen“, wurde Kartal unter anderem zitiert.

Lesen Sie auch:
Ismail Kartal erklärte seinen Rücktritt.
Chaos nach Auftakt
CL: Trainer schmeißt hin – Präsident legt Veto ein
11.09.2026

Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle. „Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie“, wurde der Präsident in türkischen Medien zitiert. Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Club reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
12.09.2026 22:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
138.075 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
133.022 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
127.822 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1855 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1115 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
1007 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr Fußball International
La Liga
Real Madrid gewinnt das Derby gegen Rayo Vallecano
Premier League
Arsenal holt gegen Dansos Sunderland vierten Sieg
„Sind eine Familie“
Rücktritt-Chaos! Trainer von LASK-Gegner wieder da
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger beim Duell FC Köln gegen Werder Bremen
Serie A
Lazio Rom übernimmt mit Remis die Tabellenspitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf