Suche nach Waffe: Polizei stürmte Fußballplatz

Während der Tirolerliga-Partie zwischen dem SC Mils und dem SV Wörgl stürmten am Samstag gegen Ende des Spiels schwer bewaffnete Polizeibeamte das Spielfeld. Grund dafür war eine Meldung bei der Polizei, wonach sich ein bewaffneter Mann im Großraum Milser Sportplatz aufhalten soll.