Überholmanöver endet in Faustkampf und Unfall

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern ist es am Freitagabend auf dem Klagenfurter Südring gekommen. Grund war ein Überholvorgang. Zwei Männer schlugen aufeinander ein und verursachten dabei einen weiteren Verkehrsunfall. Während der Auseinandersetzung wurden auch zwei Polizisten verletzt.
Weil ein 57-Jähriger einem 44-Jährigen – beide waren mit Pkw unterwegs – zu langsam am Klagenfurter Südring fuhr, überholte er diesen im Bereich einer Ampel. Der Überholvorgang dürfte den 57-Jährigen verärgert haben und er tat seinen Unmut darüber kund, indem er seinem Überholer dicht auffuhr und mehrmals die Lichthupe betätigte.
Daraufhin hielt der 44-Jährige sein Auto mitten auf der Straße am Südring an. Und auch der 57-Jährige blieb stehen. Die beiden Männer verließen ihre Fahrzeuge und als sie einander begegneten, schlug der 57-Jährige dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlags verlor dieser sogar einen Schneidezahn.
Auffahrunfall wegen Streitereien
Weil die Fahrzeuge auf dem Südring abgestellt wurden, musste auch eine 45-Jährige ihr Auto anhalten. Ihr Fahrzeug übersah ein 19-Jähriger, der auch auf der Straße unterwegs war. Er konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Auto der 45-Jährigen auf. Währenddessen befand sich die Frau, ihre Beifahrerin (46) und ein zehnjähriges Mädchen im Auto. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden sie und der 19-Jährige leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.
Stark alkoholisiert und Fußtritte gegen Beamte
Und als die Polizei zwischen die zwei Streithähne gehen wollte, mussten auch noch zwei Polizisten Fußtritte vom 57-Jährigen einstecken. Dabei wurden sie leicht verletzt. Der 57-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Er war stark betrunken und wird nun wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
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