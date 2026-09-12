Überholmanöver endet in Faustkampf und Unfall

Auffahrunfall wegen Streitereien

Weil die Fahrzeuge auf dem Südring abgestellt wurden, musste auch eine 45-Jährige ihr Auto anhalten. Ihr Fahrzeug übersah ein 19-Jähriger, der auch auf der Straße unterwegs war. Er konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Auto der 45-Jährigen auf. Währenddessen befand sich die Frau, ihre Beifahrerin (46) und ein zehnjähriges Mädchen im Auto. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden sie und der 19-Jährige leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.