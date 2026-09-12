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Hoff Thorup: „Sind genau da, wo wir sein wollen“

Bundesliga
12.09.2026 23:22
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid hat in die Spur zurückgefunden. Die Hütteldorfer setzten sich im ersten Ligaspiel nach ihrer 1:5-Pleite zehn Tage zuvor in Salzburg am Samstag beim WAC souverän 3:0 durch. Mit fünf Siegen aus sechs Runden schoben sich die Wiener punktegleich mit Leader LASK auf Rang zwei. „Wir sind Zweiter, vorne dabei, genau da, wo wir sein wollen“, so Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup im Gespräch mit Sky. Hier die Stimmen zum Spiel ... 

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Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Ich war ein bisschen überrascht, dass der WAC so tief gestanden ist. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und mussten geduldig sein, deshalb gab es auch nicht viele große Chancen. Standardsituationen waren schon in der Vorbereitung ein großes Thema, und wir haben immer wieder daran gearbeitet. Wir wollen den Spielern Klarheit geben, wie sie sich positionieren müssen, eine gewisse Selbstverantwortung gehört aber auch dazu. Wenn es schwierig ist, Tore aus dem Spiel zu erzielen, sind Standards auch ein Weg, um seine Ziele zu erreichen. Das dritte Tor muss man dann herausheben, genau auf diese Art wollen wir Tore machen. Wir sind Zweiter, vorne dabei, genau da, wo wir sein wollen.“

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Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Das Ergebnis ist eine Spur zu hoch. So verkehrt waren wir in der ersten Halbzeit nicht unterwegs, weil wir aus dem Spiel nichts zugelassen haben. Die zwei Gegentore aus Standardsituationen waren billig, vor allem wenn man solche Situationen die ganze Woche trainiert. Nach der Pause haben wir in einer Phase, wo wir richtig gut drinnen waren, den Sitzer auf das 1:2, das hätte ein Tor sein müssen, da gibt es keine zwei Meinungen. Dann hätte das Spiel noch einmal kippen können. Am Ende des Tages hat Rapid aber schon verdient gewonnen.“

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