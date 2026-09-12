Hoff Thorup: „Sind genau da, wo wir sein wollen“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Ich war ein bisschen überrascht, dass der WAC so tief gestanden ist. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und mussten geduldig sein, deshalb gab es auch nicht viele große Chancen. Standardsituationen waren schon in der Vorbereitung ein großes Thema, und wir haben immer wieder daran gearbeitet. Wir wollen den Spielern Klarheit geben, wie sie sich positionieren müssen, eine gewisse Selbstverantwortung gehört aber auch dazu. Wenn es schwierig ist, Tore aus dem Spiel zu erzielen, sind Standards auch ein Weg, um seine Ziele zu erreichen. Das dritte Tor muss man dann herausheben, genau auf diese Art wollen wir Tore machen. Wir sind Zweiter, vorne dabei, genau da, wo wir sein wollen.“