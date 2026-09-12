Zwei Österreicher in Irland auf dem Vormarsch

Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger haben sich bei den Irish Open der DP-World-Tour Richtung Top 10 vorgearbeitet.
Das österreichische Duo belegt nach der dritten Runde auf dem Trump International Links in Doonbeg mit jeweils vier unter Par den geteilten zwölften Platz. An der Spitze steht weiter Lokalmatador Shane Lowry mit insgesamt nun 16 unter Par.
Sepp Straka rangiert als 60. im hinteren Feld, nachdem er den Cut für das Wochenende gerade noch geschafft hatte.
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