Vernünftige Lösungen gegen Stau wurden torpediert

GARAGIERT

Leuchtendes Beispiel für das erfolgreiche Durchziehen einer guten Idee sind die Barmherzigen Brüder im Kaiviertel. Nacht für Nacht hämmerten sie ihre meterlangen Spundwände in die Erde. Kein Protest regte sich, denn fast jeder Salzburger erfuhr in dem wunderbaren Spital schon Zuneigung und Heilung. Schließlich waren die 296 Stellplätze betoniert und ein Park für die Patienten darüber errichtet. Anders sahen es die ehrwürdigen Nonnen oben auf dem Berg: Sie wehrten sich mit ihrem Anwalt Wilfried Haslauer verbissen gegen die Errichtung der Süd-Garage. Das juristische Argument zog vor dem Richter: Ihr Besitz reicht theoretisch bis zum Erdmittelpunkt. Von den Bürgern kühl abserviert: Die Erweiterung der Mönchsberg-Garage. Der Bau vom Krauthügel her war keine rasend schlaue Idee. Von der Politik verhindert: Der Ausbau der Stellplätze im Berg gleichzeitig mit der Errichtung der Festspiel-Kavernen vom Neutor aus.