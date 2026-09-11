Die Formel! So entsteht Salzburgs Verkehrskollaps

BERECHNUNG

Nähern wir uns jetzt dem Phänomen Stau wissenschaftlich an. Die deutschen Mathematiker Karl Nagel und Michael Schreckenberg entwickelten 1992 jene komplizierte Formel, die Berechnung der Ursachen eines Staus. Jedes Auto („n“) besetzt einen bestimmten Raum auf der Straße und es fährt eine bestimmte Geschwindigkeit (vn). Der Lenker versucht natürlich, dem Vordermann nicht aufzufahren oder das Tempolimit (vmax) nicht zu überschreiten. So bremst er ein wenig und sein Auto beginnt zu „trödeln“(t ist der Zeitpunkt). Es entsteht eine „kritische Dichte“ von Fahrzeugen (dn t) und der „Phantom-Stau aus dem Nichts“, wie es die Rechner bezeichnen, baut sich auf. Grob gesagt: Zu wenig Straße für zu viel Verkehr. Oder umgekehrt. Wer es ganz genau wissen will, googelt das „Schreckenberg-Modell“ im Internet.