Kostenloses Ticket gegen die Preisexplosion

Die Grünen verlosen im Zuge der Mobilitätswoche ein Klimaticket. Das Ziel: Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen.
Deutlich mehr bezahlen müssen Pendler und Öffi-Nutzer seit Monatsbeginn. Wie berichtet, hat der VOR die Tarife nach oben geschraubt, betroffen sind davon unter anderem Schüler und Jugendliche. Auch das bundesweite KlimaTicket kostet seit heurigem Jahr bereits 1400 Euro. Für die Grünen ist das die falsche Fahrtrichtung: „Wer mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen will, darf diesen Umstieg nicht laufend teurer machen“, betonen die Grüne Klubobfrau Margit Paul-Kientzl und Verkehrssprecher Philip Juranich.
Bus und Bahn leistbar machen
Auch dieses Jahr setzt der Klub anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche wieder auf klimafreundliche Mobilität. Im Zuge dessen wird im Zeitraum von 13. bis 22. September ein KlimaTicket Österreich verlost. „Während die Bundesregierung Öffis wieder teurer macht, wollen wir zeigen, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte: Bus und Bahn müssen attraktiv, gut ausgebaut und vor allem leistbar sein“, sagt Juranich.
„Unser Ziel muss sein, dass Bus und Bahn für möglichst viele Menschen eine echte Alternative zum Auto sind“, ergänzt Paul-Kientzl. Alle Informationen zum Gewinnspiel des Grünen Klubs gibt es unter: burgenland.gruene.at/gewinnspiel-klimaticket2026
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