Kostenloses Ticket gegen die Preisexplosion

Deutlich mehr bezahlen müssen Pendler und Öffi-Nutzer seit Monatsbeginn. Wie berichtet, hat der VOR die Tarife nach oben geschraubt, betroffen sind davon unter anderem Schüler und Jugendliche. Auch das bundesweite KlimaTicket kostet seit heurigem Jahr bereits 1400 Euro. Für die Grünen ist das die falsche Fahrtrichtung: „Wer mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen will, darf diesen Umstieg nicht laufend teurer machen“, betonen die Grüne Klubobfrau Margit Paul-Kientzl und Verkehrssprecher Philip Juranich.