Schwieriger Löscheinsatz auf Donau bei Ardagger

Gefährlicher Einsatz, weil Feuer bereits Tankstelle erreichte

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand ein Motorboot in Vollbrand. Flammen hatten bereits auf die Bootstankstelle übergegriffen, konnten von den Einsatzkräften jedoch rasch gelöscht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten am Motorboot gestalteten sich schwierig. Um den Brand vollständig bekämpfen zu können, wurde das Boot schließlich an Land gezogen und dort weiter abgelöscht.