Schwieriger Löscheinsatz auf Donau bei Ardagger

Ein Motorboot stand gestern Abend an der Bootstankstelle aus noch unbekannter Ursache in Flammen. Nur durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.
Am Freitagabend wurden die Feuerwehren Kollmitzberg, Ardagger-Stift, Ardagger-Markt und Stefanshart zu einem Brand eines Motorbootes an einer Bootstankstelle auf der Donau im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Kollmitzberg, Gemeinde Ardagger, alarmiert.
Gefährlicher Einsatz, weil Feuer bereits Tankstelle erreichte
Beim Eintreffen der Feuerwehren stand ein Motorboot in Vollbrand. Flammen hatten bereits auf die Bootstankstelle übergegriffen, konnten von den Einsatzkräften jedoch rasch gelöscht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten am Motorboot gestalteten sich schwierig. Um den Brand vollständig bekämpfen zu können, wurde das Boot schließlich an Land gezogen und dort weiter abgelöscht.
Besonderes Augenmerk galt auch dem Gewässerschutz: Um eine Ausbreitung von ausgetretenem Treibstoff zu verhindern, errichteten die Einsatzkräfte Ölsperren. Verletzte gab es nicht. Auch das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten war unterstützend vor Ort. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.
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