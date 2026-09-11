AfD sorgt mit Abschiebung-Sager für Empörung

Nach dem Eklat präzisierte Siegmund am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Rüstungsproduktion ist ein weites Feld. Dazu gehören nicht nur Waffen, sondern auch Ausrüstung, Fahrzeuge, Schutztechnik und weitere Hilfsmittel, auf die Bundeswehr, Polizei und Sicherheitsbehörden angewiesen sind.“ Genau das müsse gestärkt werden, „auch, um Recht durchzusetzen, Abschiebungen konsequent zu vollziehen und eine echte Remigrationsoffensive zu ermöglichen.“ Das sei dann kein Skandal, sondern staatspolitische Pflicht, so der ostdeutsche AfD-Politiker.