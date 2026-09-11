Lärm um Russen-Botschaft: Behörde kann wenig tun

Beschwerde bei russischer Botschaft bereits im Juli

Die APA hatte am Dienstag über laute Geräusche mit auffälliger Komponente um etwa 790 Hertz berichtet, die im Umfeld der Botschaft der Russischen Föderation in der Reisnerstraße (Wien-Landstraße) wahrzunehmen sind und die in der gegenüber gelegenen deutschen Botschaft als störend empfunden werden. Das Team der russischen Botschaft erklärte indes auf APA-Anfrage, keinerlei Lärm zu empfinden und auch keine Beschwerden von der Nachbarschaft bekommen zu haben.