Streit in Fußgängerzone: „Ich muss zum Kanzler“

Wie auf einem Video festgehalten, kam es erst kürzlich zur Auseinandersetzung zwischen einer Anrainerin und einem Pkw-Lenker. Die Frau versperrte dem Wagen die illegale Durchfahrt, der Lenker argumentierte harsch: „Ich muss zum Bundeskanzler!“ Als die Anrainerin die Polizei rief, setzte der Lenker dann doch zurück – und untermalte seinen Unmut mit einer entsprechenden Geste.