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„The Runner“: Gal Gadots Hürdenlauf durch London

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12.09.2026 06:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Im Actionthriller ist der „Wonder Woman“-Stars gezwungen, in Bewegung bleiben, damit ihr Sohn überlebt. Dabei stolpert die Schauspielerin nicht nur durch Englands Hauptstadt, sondern vor allem über ihr eigene Leistung.

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Als Anwältin Maia Marten (Gal Gadot) in der Früh ihren Sohn Noah (Rory Wilmont) in der Schule abgibt, um anschließend Laufen zu gehen, ahnt sie nicht, dass sie heute mehr aus Puste kommen wird, als sonst. Das ist nicht nur ihrem bevorstehenden Gerichtsprozess gegen Gangsterboss Tommy Boyd geschuldet, sondern vor allem dem Anruf, den sie kurz darauf von einem Unbekannten erhält. Der Anrufer hat Maias an Diabetes leidenden Sohn gekidnappt, sich in dessen Insulinpumpe gehackt und ihn in ein hypoglykämisches Koma versetzt hat. Damit Noah nicht stirbt, muss sie schnellstmöglich in ein Hotel in London. Nein, nicht zur Erholung, sondern um den Kronzeugen ihrer eigenen Verhandlung zu ermorden.

Anwältin Maia (Gal Gadot) hat eine Mission, aber nur eine Stunde Zeit.
Anwältin Maia (Gal Gadot) hat eine Mission, aber nur eine Stunde Zeit.(Bild: Amazon)

Dafür hat die Anwältin genau eine Stunde Zeit und dank moderner Technologie und künstlicher Intelligenz kann der Erpresser jeden Schritt und Herzschlag verfolgen. Die tickende Uhr ist allerdings nicht die einzige Stolperfalle, mit der sich die sonst sehr gewiefte Anwältin bei diesem Katz-und-Maus-Spiel konfrontiert sieht.

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Uninspiriert und mittelmäßig

Mit „The Runner“ hat der oscarprämierte Regisseur Kevin Macdonald („Touching the Void“, „The Last King of Scotland“) definitiv nicht das Rad neu erfunden. Aber dass er es so uninspiriert in Bewegung setzt, überrascht. Die Geschichte ist flach, die Inszenierung mittelmäßig spannend. Und falls sich Macdonald auf Gal Gadot verlassen haben sollte, dürfte der Filmemacher entweder die Realität verweigert oder noch nie einen Film mit der Mimin gesehen haben. Zwar ist Gadot körperlich mehr als fit für einen Dauersprint durch London, allerdings wird ihre schauspielerische Leistung zur Stolperfalle in diesem Action-Hürdenlauf.

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