„The Runner“: Gal Gadots Hürdenlauf durch London

Als Anwältin Maia Marten (Gal Gadot) in der Früh ihren Sohn Noah (Rory Wilmont) in der Schule abgibt, um anschließend Laufen zu gehen, ahnt sie nicht, dass sie heute mehr aus Puste kommen wird, als sonst. Das ist nicht nur ihrem bevorstehenden Gerichtsprozess gegen Gangsterboss Tommy Boyd geschuldet, sondern vor allem dem Anruf, den sie kurz darauf von einem Unbekannten erhält. Der Anrufer hat Maias an Diabetes leidenden Sohn gekidnappt, sich in dessen Insulinpumpe gehackt und ihn in ein hypoglykämisches Koma versetzt hat. Damit Noah nicht stirbt, muss sie schnellstmöglich in ein Hotel in London. Nein, nicht zur Erholung, sondern um den Kronzeugen ihrer eigenen Verhandlung zu ermorden.