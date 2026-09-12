US Open: Erstmals im Finale – nun wartet Zverev!

Ben Shelton steht erstmals in einem Grand-Slam-Finale! Auf den Lokalmatador wartet im Endspiel der US Open nun Deutschlands Tennis-Held Alexander Zverev.
Der 23-Jährige setzte sich im amerikanischen Halbfinalduell mit seinem Landsmann Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 6:3 und 7:5 durch. Shelton hatte im Viertelfinale in einer begeisternden Partie über fünf Sätze den Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien bezwungen.
Zverev besiegt Chatschanow
Nun geht’s gegen Alexander Zverev. Er steht zum dritten Mal in Folge in dieser Saison in einem Grand-Slam-Finale. Der topgesetzte Deutsche zog am Freitag mit einem 6:3, 7:6(7) und 7:6(6) über den Russen Karen Chatschanow ins US-Open-Endspiel ein und kämpft am Sonntag um seinen zweiten Major-Triumph seiner Karriere nach jenem heuer bei den French Open.
Der Weltranglistenzweite, der im Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner verlor, präsentierte sich im Arthur-Ashe-Stadium im Duell mit dem Weltranglisten-50. konzentriert und trumpfte in den wichtigen Momenten auf. Im ersten Satz entschied ein Break, in der Folge musste die Entscheidung jeweils im Tiebreak fallen. Dort legte der Favorit jeweils ein tolles Comeback hin. Im 2. Satz machte er ein 3:5 wett und verwertete dann seinen zweiten Satzball. Im dritten Satz war er nach einem 0:3-Start gar 4:6 hinten und musste zwei Satzbälle abwehren, ehe er gleich seinen ersten Matchball zum 8:6 nutzte. Fast drei Stunden waren da gespielt.
Zverev will es im New-York-Finale besser machen als bei seiner Premiere 2020, bei der Fünfsatzniederlage gegen den Niederösterreicher Dominic Thiem. Sollte der 29-Jährige siegen und sich den 5,5-Millionen-Dollar-Scheck sichern, wäre er der erste Deutsche seit Boris Becker 1989, der im Männer-Einzel den US-Open-Titel holt. Andere Rekorde hat der sechsfache Grand-Slam-Finalist schon jetzt sicher. Zwei US-Open-Finale hat kein Deutscher erreicht, drei Major-Endspiele in Folge zu bestreiten, ist in seinem Land ebenfalls unerreicht.
„Etwas Besonderes“
„Ich bin unglaublich glücklich, dass ich gewonnen habe. Zum dritten Mal Grand-Slam-Finale in diesem Jahr ist schon etwas Besonderes“, sagte Zverev. Er habe in vergangenen Jahren auf Majorebene viel leiden müssen. „Ich war so oft so nahe dran, jetzt ist es scheinbar so, dass es mein Jahr ist. Manchmal nehmen die Sachen einfach ihren Lauf“, meinte der Deutsche. Er könne es kaum erwarten, am Sonntag auf den Platz zu gehen. „Es wird unglaublich speziell, hoffentlich kann ich dafür sorgen, dass der amerikanische Traum nicht wahr wird.“
2. Major-Saisontitel für Siniakova/Townsend
Gegen Chatschanow gewann er im zehnten Duell zum siebenten Mal, gegen ihn hatte er sich auch im olympischen Finale von Tokio 2021 bereits die Goldmedaille gesichert. Den Titel im Frauen-Doppel sicherten sich die topgesetzten Katerina Siniakova und Taylor Townsend (CZE/USA) mit einem 5:7,6:0,6:2-Sieg über die US-Amerikanerinnen Ashlyn Krueger und Robin Montgomery. Das Duo hatte heuer auch schon die French Open gewonnen.
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