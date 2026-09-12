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Silber für Olympiasieger Bontus bei der Kite-EM

Sport-Mix
12.09.2026 14:43
Valentin Bontus holte EM-Silber im Kitesurfen..
Valentin Bontus holte EM-Silber im Kitesurfen..(Bild: OeSV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kitesurfer Valentin Bontus bleibt ein Medaillenhamster. Nach Olympia-Gold 2024 in Paris und zweimal WM-Bronze (2024, 2026) gewann der Niederösterreicher bei der Formula-Kite-Europameisterschaft im türkischen Akyaka Silber. 

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„Es ist meine erste EM-Medaille. Ich bin mega, mega happy. Ich kann gar nicht glauben, dass wir in der Comeback-Saison und hier bei unserem Hauptevent so abliefern konnten“, jubelte Bontus am Samstag nach einer „schwierigen Woche“.

„Absolutes Maximum“
Europameister wurde der Schweizer Gian Stragiotti, Bronze ging an den Italiener Riccardo Pianosi. Für Bontus, der im April 2025 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, war nach dem Einzug ins „Grand Final“ bereits eine Medaille fix. Denn Kitesurf-Dominator Max Maeder aus Singapur war zwar für die Entscheidung gesetzt, spielte aber für die Europawertung keine Rolle. Damit habe er gewusst, „jetzt kann ich riskieren und alle Karten ausspielen“, so der 25-jährige Athlet vom Yacht Club Podersdorf. „Die Silbermedaille war dann das absolute Maximum. Viel, viel besser geht nicht.“

Nun steht Urlaub in Griechenland auf dem Programm, ehe er im Oktober die Vorbereitung auf die im Jänner stattfindende WM in Fortaleza (Brasilien) aufnimmt. Dort werden dann die ersten Nationentickets für Olympia 2028 in Los Angeles vergeben. „Max Maeder und Gian Stragiotti sind absolut top, da werden wir uns anhalten müssen, um denen noch ein bisschen mehr auf die Nerven zu gehen. Aber ich bin absolut zufrieden, wie es in der Comebacksaison gelaufen ist. Darauf kann ich aufbauen“, sagte Bontus.

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