Silber für Olympiasieger Bontus bei der Kite-EM

Nun steht Urlaub in Griechenland auf dem Programm, ehe er im Oktober die Vorbereitung auf die im Jänner stattfindende WM in Fortaleza (Brasilien) aufnimmt. Dort werden dann die ersten Nationentickets für Olympia 2028 in Los Angeles vergeben. „Max Maeder und Gian Stragiotti sind absolut top, da werden wir uns anhalten müssen, um denen noch ein bisschen mehr auf die Nerven zu gehen. Aber ich bin absolut zufrieden, wie es in der Comebacksaison gelaufen ist. Darauf kann ich aufbauen“, sagte Bontus.