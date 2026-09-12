Blechlawinen rollen auch zum großen Sommerfinale

Starker Reise- und Ausflugsverkehr hat am Samstag auf mehreren wichtigen Nord-Süd-Verbindungen in Österreich für Staus und längere Wartezeiten gesorgt. Besonders betroffen war Tirol. Auch auf den Autobahnen Richtung Kärnten und Slowenien kam es zu Verzögerungen.
Die längsten Staus verzeichnete der ÖAMTC in Tirol. „Auf der B179 Fernpassstraße kam es in Fahrtrichtung Nassereith zu einem Zeitverlust von mehr als einer Stunde, der Stau war dabei über zehn Kilometer lang“, hieß es.
Auch an der Grenze zu Deutschland war Geduld gefragt. Auf der A12 Inntalautobahn sei es beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Deutschland zu Verzögerungen von mehr als 30 Minuten gekommen, berichtete der Mobilitätsclub weiter.
Blockabfertigung auf der A10
Aber auch in anderen Bundesländern rollte der Reiseverkehr. Hohe Verkehrsbelastung führte etwa auf der Tauernautobahn (A10) zu Maßnahmen zur Verkehrssteuerung. Sowohl vor dem Katschbergtunnel in Kärnten als auch vor dem Helbersbergtunnel in Salzburg wurde laut ÖAMTC eine Blockabfertigung eingerichtet.
Auch auf der Karawanken Autobahn (A11) mussten Reisende Verzögerungen einplanen. Vor dem Karawankentunnel kam es bei der Ausreise nach Slowenien zu längeren Wartezeiten. Der Zeitverlust betrug laut ÖAMTC mehr als 30 Minuten.
Lkw-Unfall: Stau auf Südautobahn
Für eine weitere erhebliche Behinderung sorgte kurz nach 12 Uhr ein querliegender Lkw auf der Südautobahn (A2) zwischen Villach-Warmbad und Villach-Faaker See. Während der Aufräumarbeiten konnte der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen lediglich über den Pannenstreifen geführt werden. In kurzer Zeit bildete sich dadurch ein kilometerlanger Stau.
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