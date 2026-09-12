Blechlawinen rollen auch zum großen Sommerfinale

Blockabfertigung auf der A10

Aber auch in anderen Bundesländern rollte der Reiseverkehr. Hohe Verkehrsbelastung führte etwa auf der Tauernautobahn (A10) zu Maßnahmen zur Verkehrssteuerung. Sowohl vor dem Katschbergtunnel in Kärnten als auch vor dem Helbersbergtunnel in Salzburg wurde laut ÖAMTC eine Blockabfertigung eingerichtet.