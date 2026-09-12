Sohn von Fußballlegende: Vier Schrauben im Nacken

Erste Comebackpläne

Comebackpläne hat sich der Cesena-Keeper bereits gemacht. „In vier Monaten werde ich mich einer weiteren Operation unterziehen, um die vier Schrauben in meinem Nacken entfernen zu lassen“, bereitet sich Klinsmann auf die nächsten Schritte vor. „Am Ende der Saison werde ich wieder mit der Mannschaft trainieren, nächstes Jahr sehe ich mich dann wieder auf dem Platz.“