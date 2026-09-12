Fix! Österreicher-Goalie wechselt nach Leipzig

Österreich hat einen neuen Fußball-Legionär in Deutschland: Der frühere Ried-Goalie Jonas Wendlinger, Sohn des langjährigen Formel-1-Fahrers Karl Wendlinger, schließt sich ab sofort dem 1. FC Lokomotive Leipzig an!
Beim Regionalligisten, der zuletzt zweimal erst in der Barrage am Aufstieg in die 3. Liga gescheitert war, unterschrieb der 26-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2027 ...
Der in Tirol geborene Wendlinger durchlief unter anderem die Akademie Tirol und den Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg, wo er es letztlich bis zum Zweierteam des „Club“ schaffte. Später wechselte er zur SV Ried, für die er in der 2. Liga und in der Bundesliga auf elf Pflichtspiel-Einsätze kam.
„Freue mich darauf, der Mannschaft zu helfen!“
Die vergangenen zwei Saisonen verbrachte er schließlich beim niederländischen Klub Almere City, bei dem er 34 Spiele lang seine Knochen hinhielt. Nun geht es für ihn also in Deutschlands Regionalliga weiter, beim dreimaligen DDR-Vizemeister und einmaligen Europacup-Finalisten (Cup der Cupsieger 1986/87).
„Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich jetzt hier bin. Ich habe die Mannschaft in den letzten Tagen schon gut kennengelernt und wurde super aufgenommen. Jetzt freue ich mich darauf, der Mannschaft schnellstmöglich zu helfen“, so Wendlinger.
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