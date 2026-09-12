Fix! Österreicher-Goalie wechselt nach Leipzig

Der in Tirol geborene Wendlinger durchlief unter anderem die Akademie Tirol und den Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg, wo er es letztlich bis zum Zweierteam des „Club“ schaffte. Später wechselte er zur SV Ried, für die er in der 2. Liga und in der Bundesliga auf elf Pflichtspiel-Einsätze kam.