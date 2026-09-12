Fan-Tod sorgt für blankes Entsetzen im Stadion!

Blankes Entsetzen beim deutschen Zweitliga-Duell von Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden: Ein Fan der Hausherren ist nach einem Zusammenbruch ums Leben gekommen!
Der Mann, offenbar ein 52-Jähriger, war wenige Minuten vor dem Anpfiff der heutigen Partie auf der Tribüne des Stadions kollabiert. Sofort eilten Rettungskräfte heran, die – vor neugierigen Blicken mit weißen Tüchern geschützt – mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen.
Um die Hilfskräfte bei ihrer Arbeit nicht zu stören, wurde sogar der Matchbeginn um 15 Minuten verlegt, nach einer entsprechenden Durchsage wurde es zeitweise mucksmäuschenstill im Stadion ...
„Fan leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben!“
Am Ende waren die lebensrettenden Maßnahmen allerdings nicht von Erfolg gekrönt, „ist der betroffene Eintracht-Fan leider auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben“, wie die Eintracht in den sozialen Medien bekannt gab.
„Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen! In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund!“
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