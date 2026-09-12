Toten Hosen: Das müssen Fans für den Abend wissen

Öffentlich anreisen

Wer heute zu den glücklichen 55.000 Fans zählt, der für das vielleicht letzte Hosen-Wien-Konzert in derart großem Rahmen eine Karte ergattert hat, sollte auf jeden Fall früh und möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Parkmöglichkeiten rund ums Stadion sind rar bis gar nicht vorhanden – wenn es schon das eigene Automobil ist, dann am besten bei einer der vielen Parkgaragen am Stadtrand stehen bleiben und von dort mit U-Bahn, Straßenbahn oder Bus Richtung Prater-Oval reisen.