Toten Hosen: Das müssen Fans für den Abend wissen

Rund 55.000 Fans versammeln sich heute Abend im seit Monaten bis auf den letzten Platz ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion, wenn die Toten Hosen ihre „Trink aus! Wir müssen gehen“-Sommertour bei uns beenden. Wir haben alles Wissenswerte noch einmal zusammengefasst.
Ihr letztes Album haben sie vor wenigen Monaten veröffentlicht, langsam aber sicher wollen es die Toten Hosen auch live ruhiger angehen. Die Punk-Legenden aus Düsseldorf befinden sich im 45. Jahr ihres Bestehens und denken zumindest sachte bereits an die Pension.
Wenn Frontmann Campino wie ein Irrer an die zweieinhalb Stunden auf der Bühne herumturnt, merkt man zwar noch nichts von eventuellen Abnützungserscheinungen, aber gegen den Faktor Zeit können auch musikalische Systemgegner nicht viel ausrichten.
Öffentlich anreisen
Wer heute zu den glücklichen 55.000 Fans zählt, der für das vielleicht letzte Hosen-Wien-Konzert in derart großem Rahmen eine Karte ergattert hat, sollte auf jeden Fall früh und möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Parkmöglichkeiten rund ums Stadion sind rar bis gar nicht vorhanden – wenn es schon das eigene Automobil ist, dann am besten bei einer der vielen Parkgaragen am Stadtrand stehen bleiben und von dort mit U-Bahn, Straßenbahn oder Bus Richtung Prater-Oval reisen.
Verzögerungen möglich
Direkt geht es mit der U2 zum Stadion. Auch die Straßenbahnlinie 18 fährt dorthin und schafft unter anderem Verbindungen zum Wiener Hauptbahnhof sowie zur Schlachthausgasse. Die Buslinien 11A und 78A halten ebenfalls nahe dem Stadion beziehungsweise beim Stadion Center. Ein kleiner Fußmarsch muss aber immer einkalkuliert werden.
Wichtig: Geduld bei der Abreise mitnehmen, wenn das ganze Stadion gegen 23 Uhr Richtung Öffis strömen wird. Da kann es durchaus zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen.
Dichtes Musikprogramm
Je früher man dran ist, umso besser, denn die Hosen haben für ihr großes Sommertourfinale einen Haufen guter Freunde eingepackt. Buster Shuffle betreten um 17.20 Uhr die Bühne, die Wiener Durchstarter Leftovers um 18.10 Uhr, die alten Hosen-Freunde Donots um 19.10 Uhr und gegen 20.35 Uhr werden die Toten Hosen selbst für Stimmung sorgen und bis ungefähr 23 Uhr konzertieren.
Die Setlist der Hosen variiert ein bisschen, zumeist spielen sie pro Abend etwa zweieinhalb Stunden. Spannend: Manchmal holte man weitere prominente Stargäste auf die Bühne, es bleibt also auch dahingehend spannend.
Warm anziehen ist empfohlen
Auf das Konzertgelände dürfen Handtaschen, Turnbeutel, Bauchtaschen und vergleichbare Gepäckstücke mitgenommen werden. Sie dürfen höchstens die Größe eines DIN-A4-Blattes haben, also ungefähr 21 x 30 Zentimeter messen. Größere Taschen und Rucksäcke sind auf dem Gelände nicht gestattet.
Und bitte das leichte Frühlingsjackerl einpacken. Es wird zwar nicht regnerisch, kann aber abends bis auf 17 Grad abkühlen. Und wer die Party heute verpasst – Im Mai 2027 sind die Toten Hosen bei der Grazer Messe im Open Air Areal am Start. Noch muss die Party weitergehen.
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