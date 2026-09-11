„Macbeth“- verkommen und verloren im Cyberspace

Ein Mann und eine Frau spielen ein entgleisendes Computerspiel namens „Hail Macbeth“. Die Figuren auf dem zentralen Riesendisplay sind entseelte Puppen, die sich über die wenigen verbliebenen Shakespeare-Rudimente lustig machen. Dabei ist die Parabel von der Aufstiegsgier bis zur Selbstverwüstung alles andere als erheiternd.

Wenn hier Schauspielartiges vorzuweisen ist, gelingt es Nicolas Frederick Djuren etwas besser als Karoline Reinke. Kurz: Der Erwerb einer Eintrittskarte für eine Stunde substanzarmer Allotria wird nicht empfohlen.