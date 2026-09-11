Kronprinzessin Ingrid Alexandra mit Liebes-Symbol

Ein Schmuckstück voller Erinnerungen: Diese Herz-Kette begleitet Kronprinzessin Ingrid Alexandra seit ihrer Taufe. Auch beim letzten Abschied von ihrem geliebten Opa Harald V. trug sie das besondere Geschenk ganz nah an ihrem Herzen.

(Bild: Krone-Collage/APA-Images / NTB / Terje Pedersen, Foto: Jørgen Gomnæs / Der königliche Hof)