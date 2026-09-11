Kronprinzessin Ingrid Alexandra mit Liebes-Symbol

Bei der Trauerfeier für König Harald V. ehrte die neue norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra ihren Großvater mit einem ganz besonderen Symbol ihrer engen Verbundenheit. Um ihren Hals trug sie eine Herzkette, die ihr ihre Großeltern einst zur Taufe geschenkt haben.
Seit ihrer frühesten Kindheit begleitet das Schmuckstück die Thronfolgerin, auf zahlreichen offiziellen Porträts ist es zu sehen. Beim letzten Abschied von ihrem geliebten Opa bekam die Kette nun eine besonders bewegende Bedeutung.
Ein Geschenk von Oma Sonja und Opa Harald
Ingrid Alexandra bekam die goldene Herzkette zu ihrer Taufe am 17. April 2004. Ihre Großeltern schenkten der damals noch kleinen Prinzessin das Herz als persönliches Andenken.
Auch die Schatulle, in der das Schmuckstück aufbewahrt wurde, war etwas Besonderes. Königin Sonja gestaltete sie selbst und verzierte sie mit Fotos der neugeborenen Enkelin und ihrer Familie.
Das Herz war damit von Anfang an mehr als ein Schmuckstück. Es war ein ganz persönliches Geschenk von Harald und Sonja an ihre erste Enkelin. Ein kleines Herz, das plötzlich eine große Geschichte erzählt.
Königin Sonja setzte auf ein Juwel mit Liebesbotschaft
Auch Königin Sonja wählte ihre Schmuckstücke mit Bedacht. Die Witwe des Königs erschien mit zwei prachtvollen Perlenketten, die in royalen Trauertraditionen seit jeher eine besondere Rolle spielen. Perlen gelten als Symbol für Tränen und stehen damit wie kaum ein anderes Schmuckstück für Abschied und Verlust.
Besonders berührend war jedoch ein persönliches Detail: Als Verschluss ihrer oberen Perlenkette trug Königin Sonja eine kostbare Diamantbrosche, die sie 1973 von König Olav zur Geburt ihres Sohnes, Kronprinz Haakon, geschenkt bekommen hatte. Damit vereinte sie an diesem schweren Tag gleich mehrere Generationen der norwegischen Königsfamilie in einem einzigen Schmuckstück.
Zusätzlich befestigte die Königin am schwarzen Trauerkleid den Familienorden ihres Ehemanns König Harald, der nur einen Tag vor ihrem 58. Hochzeitstag von ihr gegangen ist.
Neue Königin Mette-Marit mit Perlen
Auch die neue Königin Mette-Marit setzte auf klassischen Trauerschmuck. Die Ehefrau von König Haakon VIII. trug eine Perlenkette mit einem goldenen Anhänger.
Mit ihrer zurückhaltenden Eleganz verkörperte Mette-Marit genau die Rolle, die ihr künftig zukommt: Bewahrerin der Traditionen und zugleich Gesicht einer neuen Generation der norwegischen Monarchie.
Prinzessin Märtha Louise mit Choker
Einen deutlich mutigeren Akzent setzte Haralds Tochter Prinzessin Märtha Louise. Während viele Royals auf schlichten Trauerschmuck setzen, entschied sie sich für einen auffälligen Look mit starker Symbolkraft.
Die Prinzessin trug ein breites, fünfreihiges Perlen-Choker-Halsband mit einer markanten Schließe aus Diamanten und Perlen. Dazu kombinierte sie eine klassische lange Perlenkette sowie große Perlenohrringe. Der elegante Schmuck verlieh ihrem Trauer-Outfit eine besonders persönliche Note
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