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Trauer-Herz für Opa!

Kronprinzessin Ingrid Alexandra mit Liebes-Symbol

Royals
11.09.2026 10:35
Ein Schmuckstück voller Erinnerungen: Diese Herz-Kette begleitet Kronprinzessin Ingrid Alexandra ...
Ein Schmuckstück voller Erinnerungen: Diese Herz-Kette begleitet Kronprinzessin Ingrid Alexandra seit ihrer Taufe. Auch beim letzten Abschied von ihrem geliebten Opa Harald V. trug sie das besondere Geschenk ganz nah an ihrem Herzen.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / NTB / Terje Pedersen, Foto: Jørgen Gomnæs / Der königliche Hof)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Trauerfeier für König Harald V. ehrte die neue norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra ihren Großvater mit einem ganz besonderen Symbol ihrer engen Verbundenheit. Um ihren Hals trug sie eine Herzkette, die ihr ihre Großeltern einst zur Taufe geschenkt haben. 

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Seit ihrer frühesten Kindheit begleitet das Schmuckstück die Thronfolgerin, auf zahlreichen offiziellen Porträts ist es zu sehen. Beim letzten Abschied von ihrem geliebten Opa bekam die Kette nun eine besonders bewegende Bedeutung.

Ein Geschenk von Oma Sonja und Opa Harald
Ingrid Alexandra bekam die goldene Herzkette zu ihrer Taufe am 17. April 2004. Ihre Großeltern schenkten der damals noch kleinen Prinzessin das Herz als persönliches Andenken.

Die Kronprinzessin gemeinsam mit ihrem Vater, König Haakon VIII., auf einem der letzten Fotos ...
Die Kronprinzessin gemeinsam mit ihrem Vater, König Haakon VIII., auf einem der letzten Fotos mit dem verstorbenen König Harald V.(Bild: Foto: Ola Vatn / Der Königliche Hof)

Auch die Schatulle, in der das Schmuckstück aufbewahrt wurde, war etwas Besonderes. Königin Sonja gestaltete sie selbst und verzierte sie mit Fotos der neugeborenen Enkelin und ihrer Familie.

Gerührt vom Zuspruch der Menschen: Als das Volk Ingrid Alexandra und ihren Bruder Sverre Magnus ...
Gerührt vom Zuspruch der Menschen: Als das Volk Ingrid Alexandra und ihren Bruder Sverre Magnus mit Applaus feierte, legte die Kronprinzessin dankbar die Hand aufs Herz.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Das Herz war damit von Anfang an mehr als ein Schmuckstück. Es war ein ganz persönliches Geschenk von Harald und Sonja an ihre erste Enkelin. Ein kleines Herz, das plötzlich eine große Geschichte erzählt.

Ingrid Alexandra mit ihrem Vater Haakon und ihrem Großvater auf einem Porträt von 2016
Ingrid Alexandra mit ihrem Vater Haakon und ihrem Großvater auf einem Porträt von 2016(Bild: Foto: Jørgen Gomnæs / Der königliche Hof)

Königin Sonja setzte auf ein Juwel mit Liebesbotschaft
Auch Königin Sonja wählte ihre Schmuckstücke mit Bedacht. Die Witwe des Königs erschien mit zwei prachtvollen Perlenketten, die in royalen Trauertraditionen seit jeher eine besondere Rolle spielen. Perlen gelten als Symbol für Tränen und stehen damit wie kaum ein anderes Schmuckstück für Abschied und Verlust.

Königin Sonja erschien mit zwei prachtvollen, mehrreihigen Perlenketten, die ihre unendliche ...
Königin Sonja erschien mit zwei prachtvollen, mehrreihigen Perlenketten, die ihre unendliche Trauer symbolisierten. Perlen stehen in Königshäusern seit jeher für Trauer.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Besonders berührend war jedoch ein persönliches Detail: Als Verschluss ihrer oberen Perlenkette trug Königin Sonja eine kostbare Diamantbrosche, die sie 1973 von König Olav zur Geburt ihres Sohnes, Kronprinz Haakon, geschenkt bekommen hatte. Damit vereinte sie an diesem schweren Tag gleich mehrere Generationen der norwegischen Königsfamilie in einem einzigen Schmuckstück.

Königin Sonja und ihre Enkelin, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, nach der Beerdigung beim ...
Königin Sonja und ihre Enkelin, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, nach der Beerdigung beim Empfang der royalen Trauergäste im Palast.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

Zusätzlich befestigte die Königin am schwarzen Trauerkleid den Familienorden ihres Ehemanns König Harald, der nur einen Tag vor ihrem 58. Hochzeitstag von ihr gegangen ist.

Neue Königin Mette-Marit mit Perlen
Auch die neue Königin Mette-Marit setzte auf klassischen Trauerschmuck. Die Ehefrau von König Haakon VIII. trug eine Perlenkette mit einem goldenen Anhänger. 

König Haakon und Königin Mette-Marit nach der Beerdigung am Balkon des Palast.
König Haakon und Königin Mette-Marit nach der Beerdigung am Balkon des Palast.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Mit ihrer zurückhaltenden Eleganz verkörperte Mette-Marit genau die Rolle, die ihr künftig zukommt: Bewahrerin der Traditionen und zugleich Gesicht einer neuen Generation der norwegischen Monarchie.

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Prinzessin Märtha Louise mit Choker
Einen deutlich mutigeren Akzent setzte Haralds Tochter Prinzessin Märtha Louise. Während viele Royals auf schlichten Trauerschmuck setzen, entschied sie sich für einen auffälligen Look mit starker Symbolkraft.

Prinzessin Märtha Louise und Ehemann Durek Verret während der Trauermesse im Osloer Dom
Prinzessin Märtha Louise und Ehemann Durek Verret während der Trauermesse im Osloer Dom(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)

Die Prinzessin trug ein breites, fünfreihiges Perlen-Choker-Halsband mit einer markanten Schließe aus Diamanten und Perlen. Dazu kombinierte sie eine klassische lange Perlenkette sowie große Perlenohrringe. Der elegante Schmuck verlieh ihrem Trauer-Outfit eine besonders persönliche Note

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