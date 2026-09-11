Vergessener Fackelträger soll Erinnerung fördern

Der Widerstand der Kärntner Slowenen gegen das NS-Regime gehört zu den am wenigsten aufgearbeiteten Vorgängen der jüngeren Geschichte. Für das Gedenken an ihren Kampf gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein kurzes Zeitfenster, in dem es nicht zu Unruhen führte. Aus dieser Ära stammt der bronzene Fackelträger des kärntnerisch-slowenischen Widerstands, den man nach Jahrzehnten im Keller des slowenischen Kulturvereins Radsberg/Radiše fand.