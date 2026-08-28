Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EZB muss reagieren

Droht den Häuslbauern die nächste Zins-Keule?

Wirtschaft
28.08.2026 11:39
Die EZB steht wegen der steigenden Inflation unter Druck – das könnte auch Kreditnehmer treffen.
Die EZB steht wegen der steigenden Inflation unter Druck – das könnte auch Kreditnehmer treffen.(Bild: APA/Bilderbox)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Teuerung in Europa zieht wieder an – und damit wächst die Sorge vor höheren Kreditkosten für Häuslbauer. In Frankreich und Spanien ist die Inflation im August deutlich gestiegen. Das erhöht den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihren Leitzins im September erneut anzuheben. Für Menschen, die einen Wohnbaukredit aufnehmen wollen, könnte das die Finanzierung eines Eigenheims wieder verteuern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Frankreich stiegen die Verbraucherpreise im August um durchschnittlich 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Juli hatte die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent gelegen, teilte das französische Statistikamt Insee am Freitag mit.

Noch stärker fiel der Anstieg in Spanien aus: Dort kletterte die Inflationsrate von 3,9 auf 4,5 Prozent. Beide Länder berechnen ihre Inflationsraten nach einheitlichen europäischen Standards.

Spritpreise treiben die Teuerung
Als wichtigen Grund für den Anstieg nennen Experten die höheren Treibstoffpreise. „Es sind vor allem die Benzinpreise, die den Inflationsdruck in diesem Monat antreiben“, sagte Daniel Hartmann, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Bantleon.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex in Prozent für Österreich und die Eurozone von Januar 2025 bis Juli 2026. Österreich hat meist höhere Werte als die Eurozone. Im Juli 2026 liegt Österreich bei 2,9 % und die Eurozone bei 2,7 %. Quelle: Eurostat.

Das spanische Wirtschaftsministerium führt die Entwicklung auf die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten zurück. Die Straße von Hormus, über die normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs transportiert wird, ist laut den Angaben faktisch gesperrt.

Auch für die Euro-Zone insgesamt könnte sich damit ein neuer Inflationsschub abzeichnen. Das im Mai erreichte Jahreshoch von 3,2 Prozent könnte übertroffen werden. Hartmann rechnet mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 3,3 Prozent – nach 2,9 Prozent im Juli. Eine erste Schätzung will Eurostat kommende Woche veröffentlichen.

EZB könnte Zinsen erneut erhöhen
Damit liegt die Teuerung deutlich über dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. Die Notenbank könnte deshalb im September ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben – von derzeit 2,25 auf 2,50 Prozent.

Dass eine weitere Erhöhung möglich ist, geht auch aus den Protokollen der EZB-Zinssitzung vom Juli hervor. Zwar seien die Entscheidungen weiterhin von den Wirtschaftsdaten abhängig, heißt es darin. Eine weitere Anhebung könnte aber notwendig sein, sollte sich die Aussicht auf eine niedrigere Inflation nicht deutlich verbessern.

Für Kreditnehmer wäre ein höherer EZB-Leitzins grundsätzlich eine schlechte Nachricht: Die Finanzierungskosten könnten steigen. Das trifft insbesondere jene, die einen neuen Wohnbaukredit aufnehmen oder eine bestehende Finanzierung mit variabler Verzinsung haben. Wie stark sich eine mögliche EZB-Erhöhung tatsächlich auf einzelne Kredite auswirkt, hängt allerdings von den jeweiligen Kreditkonditionen ab.

Lesen Sie auch:
Wer seinen Wohnbaukredit früh zurückzahlt, wird künftig wohl mehr Strafe dafür zahlen müssen.
„Geschenk an Banken“
Höhere Strafen für frühe Kreditrückzahlung geplant
18.06.2026
Stocker in Berlin
EU-Ausgaben: Nettozahler wollen Notbremse ziehen
26.08.2026
Sprit als Haupttreiber
Inflation im Juli gebremst: Auf 2,8% gesunken
19.08.2026

Die EZB hatte die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren angehoben und im Juli eine Pause eingelegt.

Österreich zuletzt mit weniger Inflation
In Österreich hatte sich die Teuerung zuletzt hingegen abgeschwächt. Laut Statistik Austria sank die Inflationsrate im Juli auf 2,8 Prozent, nachdem sie im Juni noch 3,2 Prozent betragen hatte. Damit lag der endgültige Wert um 0,1 Prozentpunkte über der Ende Juli veröffentlichten Schnellschätzung.

Gedämpft wurde die Inflation unter anderem durch niedrigere Lebensmittelpreise. Seit Anfang Juli wirkt sich zudem die von der Bundesregierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
28.08.2026 11:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.369 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
171.251 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
125.842 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1141 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Wirtschaft
RICHTIGSTELLUNG
Krone Plus Logo
40 Jahre im Geschäft
Der Titel „Spinner“ trieb Ökopionier so richtig an
EU-Verordnung
Kritik von Unternehmen an Verpackungswirrwarr
EZB muss reagieren
Droht den Häuslbauern die nächste Zins-Keule?
Von deutscher Behörde
Manipulationsvorwurf gegen KTM: Untersuchung läuft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf