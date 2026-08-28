Droht den Häuslbauern die nächste Zins-Keule?

Dass eine weitere Erhöhung möglich ist, geht auch aus den Protokollen der EZB-Zinssitzung vom Juli hervor. Zwar seien die Entscheidungen weiterhin von den Wirtschaftsdaten abhängig, heißt es darin. Eine weitere Anhebung könnte aber notwendig sein, sollte sich die Aussicht auf eine niedrigere Inflation nicht deutlich verbessern.