Was Pflege-Profis den Beruf in Wahrheit vermiest

„Völlig unnötige Einweisungen ins Spital“

Ein Viertel aller Befragten fordert mehr Personal, aber nicht wegen der eigenen Arbeitslast: Die wurde separat abgefragt und belastet deutlich weniger. Den Befragten geht es vielmehr darum, sich ihrem Gegenüber mit gebührend viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen zu können. Für viele ist zwar auch die Bezahlung ein Thema. Gemeint ist damit aber nicht „mehr Geld“, sondern ebenfalls ein Mangel an Anerkennung: Der Großteil aller ausgebildeten Sozialbetreuer bekommt nur Verträge als Pflegeassistenten.