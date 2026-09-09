Selenskyj-Flugzeug „fast“ von Drohne getroffen

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu bezeichnete das Eindringen als „ernste Bedrohung für Menschenleben“ und verurteilte zudem einen Angriff auf einen Grenzübergang zur Ukraine, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Eine Quelle im ukrainischen Präsidialamt schilderte die Lage differenzierter und erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Es gab einen Alarm in Moldau, als eine russische (Drohne) in den moldauischen und rumänischen Luftraum eindrang.“ Die Behauptung, Selenskyj habe in unmittelbarer Gefahr geschwebt, bezeichnete die Quelle als „übertrieben“.