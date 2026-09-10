Neue Ära für Burg auf dem Kanzianiberg beginnt

Thomas Semmler ist geschäftsführender Gesellschafter der Semtainment GmbH. In Zukunft sorg sie nämlich für das Programm auf der Burg.

Neben Konzerten mit Musik aller Genres, auch mit Klassik, sollen Kabarett und Musicals die Besucher begeistern. Für die Auswahl der Acts werden etablierte und spezialisierte Partner eingebunden; einer dieser Partner wird Georg Hoanzl von der Hoanzl Agentur GmbH sein. Knapp 50.000 Tickets pro Jahr sollen verkauft werden.