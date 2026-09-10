Neue Ära für Burg auf dem Kanzianiberg beginnt

Seit dem 12. Jahrhundert thront die Burg auf dem Kanzianiberg. Längst ist aus der Burg eine Ruine geworden, die eine wunderbare Kulisse für Kulturabende bildet. Udo Jürgens, Placido Domingo, Konstantin Wecker und viele mehr gastierten bereits dort. Ab 2028 übernimmt Semtainment den Spielbetrieb.
Thomas Semmler ist geschäftsführender Gesellschafter der Semtainment GmbH. In Zukunft sorg sie nämlich für das Programm auf der Burg.
Neben Konzerten mit Musik aller Genres, auch mit Klassik, sollen Kabarett und Musicals die Besucher begeistern. Für die Auswahl der Acts werden etablierte und spezialisierte Partner eingebunden; einer dieser Partner wird Georg Hoanzl von der Hoanzl Agentur GmbH sein. Knapp 50.000 Tickets pro Jahr sollen verkauft werden.
„Schönste Konzertlocation im Süden“
Semtainment ist nicht neu auf Finkenstein: Mehr als 50 Konzerte hat der Veranstalter in den vergangenen Jahren bereits in der Burgarena veranstaltet. Internationale Größen, österreichische Publikumslieblinge und neue Stimmen standen dabei vor der einzigartigen Kulisse über dem Faaker See auf der Bühne. „Für uns ist es die schönste Konzertlocation im Süden“, so Thomas Semmler, Semtainment-Geschäftsführer.
Semtainment bespielt die Burgarena zunächst fix für sechs Jahre – mit Option auf weitere sechs Jahre.
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