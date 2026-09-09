Motorradfahrer kracht im Ötztal gegen Tunnelwand

Bei einem Motorradunfall auf der Ötztalstraße (B186) im Gemeindegebiet von Sölden ist am Dienstag ein 61-jähriger US-Amerikaner verletzt worden. Der Biker hatte die Kontrolle verloren und war gegen eine Tunnelwand gekracht. Mit dem Notarzthubschrauber wurde er ins Spital geflogen.
Der Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Gurgl unterwegs. Am Ende einer Galerie geriet der 61-Jährige aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach rechts. Dabei prallte er zunächst gegen die Tunnelwand und anschließend gegen die Leitschiene.
Motorrad gegen Auto geschlittert
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer vom Fahrzeug geschleudert. Das Motorrad schlitterte weiter in eine dortige Ausweiche und prallte gegen einen geparkten Pkw.
Biker mit Hubschrauber ins Spital
Der Unfalllenker wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ in das Krankenhaus Zams geflogen. Der 61-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
An dem Motorrad und dem geparkten Pkw entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.
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