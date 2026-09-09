Knusprige Pizza selbstgemacht, im Backofen

Max Impertro aus Salzburg betreibt ein Gourmet-Bistro und bietet mit seinem Unternehmen „The art of cooking“ auch event-cooking, Caterings und Kochkurse. In unserer Showküche zeigt er Tanja, wie der perfekte Pizzateig gelingt und die Pizza im Pizzabackofen am Rand schön knusprig wird. Wird es Tanja schaffen, den Pizzateig – wie ein Profi – auch dünn „in der Luft zu drehen“? Die selbstgemachte Pizza ist jedenfalls sehr köstlich geworden!