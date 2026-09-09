Knusprige Pizza selbstgemacht, im Backofen

Max Impertro aus Salzburg betreibt ein Gourmet-Bistro und bietet mit seinem Unternehmen „The art of cooking“ auch event-cooking, Caterings und Kochkurse. In unserer Showküche zeigt er Tanja, wie der perfekte Pizzateig gelingt und die Pizza im Pizzabackofen am Rand schön knusprig wird. Wird es Tanja schaffen, den Pizzateig – wie ein Profi – auch dünn „in der Luft zu drehen“? Die selbstgemachte Pizza ist jedenfalls sehr köstlich geworden!
Zutaten Pizzateig für 2 große Pizzen:
500g Mehl (00), 250g lauwarmes Wasser, 1 Würfel Hefe, Prise Salz, 1 Prise Zucker, 2EL Olivenöl, Semola Hartweizengries
Zubereitung:
Die Hefel im lauwarmen Wasser auflösen und Mehl und Hefewasser in eine Rührschüssel geben. Öl, Prise Salz und Prise Zucker dazugeben und den Teig rühren bis sich die Zutaten verbunden haben.
Den Teig auf einer bemehlten Fläche mit der Hand kneten und falten, bis er geschmeidig geworden ist. Den Teig mindestens 6 Stunden gehen lassen. Besser noch über Nacht. Anschließend etwas Semola auf der Arbeitsfläche verteilen, den Teig in zwei Teile teilen und eine Teigkugel in Semola wälzen und zur Pizza formen.
Als Belag eignen sich natürlich passierte Pelati-Tomaten, dünn auf dem Teig verteilt. Dann kann man die Pizza mit den Wunschzutaten belegen. „Fior di Latte“ – der klassische Pizzakäse darf bei Pizzaliebhabern natürlich nicht fehlen. Anschließend wird die Pizza im Pizzaofen bei 340 Grad 3 Minuten gebacken. Alternativ auch im Backrohr bei Oberhitze/Grillfunktion mit Umluft und voller Temperatur. Die Pizza ist fertig, wenn der Rand aufgegangen und schön braun, knusprig geworden ist.