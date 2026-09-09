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Bericht belastet ihn

Netanyahu droht linksliberaler Zeitung mit Klage

Außenpolitik
09.09.2026 15:35
Hat Netanyahu Warnungen ignoriert und so das Oktober-Massaker erst ermöglicht?
Hat Netanyahu Warnungen ignoriert und so das Oktober-Massaker erst ermöglicht?(Bild: AP/Abir Sultan/Pool via AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Klage gegen die linksliberale Zeitung „Haaretz“ wegen eines Berichts angekündigt. Der Inhalt hat es in sich: Der emiratische Präsident habe ihn im Herbst 2023 vor dem Oktober-Massaker der Hamas gewarnt ...

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Der israelische Regierungschef habe seine Anwälte angewiesen, eine Klage wegen Verleumdung einzureichen, teilte er auf der Plattform X mit. Diese solle sich unter anderem gegen das Blatt sowie den Autoren Shlomi Eldar richten. Es habe zwischen Anfang September und dem 7. Oktober 2023 kein Gespräch zwischen ihm und dem emiratischen Präsidenten gegeben, teilte Netanyahu weiter mit. Sein Büro hatte den Bericht bereits zuvor dementiert.

Enthüllungsbericht kurz vor Wahlen
Laut dem Zeitungsbericht rief der emiratische Präsident, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, den israelischen Ministerpräsidenten eineinhalb Wochen vor dem 7. Oktober 2023 aus dem Präsidentenpalast in Abu Dhabi an.

In dem Gespräch habe er Netanyahu gewarnt, dass der damalige Chef der islamistischen Terrororganisation Hamas, Yahya al-Sinwar, eine großangelegte Offensive gegen Israel plane. Demnach wurden drei hochrangige ausländische Regierungsvertreter über den Inhalt des Telefonats informiert. Als Quelle wurde ein Berater des emiratischen Präsidenten genannt, der mit dem Gespräch vertraut gewesen sei.

Premier reagierte laut Bericht nicht
Netanyahu habe die israelischen Sicherheitschefs trotz der persönlichen Warnung nicht informiert und nichts mit diesen Informationen unternommen, meldete die „Haaretz“ weiter. Der emiratische Präsident drängte Netanyahu demnach dazu, die Lage ernst zu nehmen und sich auf einen Angriff vorzubereiten. Zu seiner Überraschung habe dieser jedoch „relativ gelassen“ reagiert und versichert, Israel sei „auf jegliches Szenario vorbereitet“.

Auch die „Times of Israel“ berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute emiratische Quelle, dass der emiratische Präsident Netanyahu nur Tage vor dem Hamas-Massaker telefonisch gewarnt haben soll, dass die Terrororganisation einen großangelegten Angriff auf Israel plane. Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, sich nicht zu Medienberichten und Spekulationen über Gespräche zwischen Regierungschefs äußern zu wollen. Politische Unterstützung für Netanyahu sieht anders aus.

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Der Bericht ist auch wegen der anstehenden Parlamentswahl in Israel brisant. Die „falsche Geschichte“ sei „Teil des Wahlkampfs der Linken“, hieß es in Netanyahus Mitteilung weiter.

Seine Kritiker werfen ihm hingegen vor, keine persönliche Verantwortung für das Massaker vor fast drei Jahren übernommen zu haben und Verschwörungstheorien zu unterstützen, wonach Mitglieder der Armee angeblich von den Überfallplänen der Hamas gewusst, Netanyahu aber nicht informiert haben sollen.

Laut Meinungsumfragen können bei der Wahl am 27. Oktober weder Netanyahus Lager noch das seiner Gegner mit einer absoluten Mehrheit rechnen.

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