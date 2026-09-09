Netanyahu droht linksliberaler Zeitung mit Klage

Der israelische Regierungschef habe seine Anwälte angewiesen, eine Klage wegen Verleumdung einzureichen, teilte er auf der Plattform X mit. Diese solle sich unter anderem gegen das Blatt sowie den Autoren Shlomi Eldar richten. Es habe zwischen Anfang September und dem 7. Oktober 2023 kein Gespräch zwischen ihm und dem emiratischen Präsidenten gegeben, teilte Netanyahu weiter mit. Sein Büro hatte den Bericht bereits zuvor dementiert.