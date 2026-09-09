Kein Wechsel: Bayern wird Aussortierten nicht los

„Es gab einen anderen Plan, auch von ihm“

Sportchef Christoph Freund hatte sich auf dieses Szenario bereits eingestellt. Schon vor einigen Tagen räumte er ein, dass die Chancen auf einen Wechsel gesunken seien. „Es gab einen anderen Plan, auch von ihm. Aber wenn es so kommt, dass alle Märkte geschlossen sind und er hier bleibt, wird er ein ganz normales Mitglied bei unserem Team sein“, erklärte Freund auf einer Pressekonferenz.