Kein Wechsel: Bayern wird Aussortierten nicht los

„Es gab einen anderen Plan, auch von ihm.“ Bayern-Sportdirektor hatte alle Hände voll zu tun, um für Sacha Boey noch einen Abnehmer zu finden. Zuletzt verhandelten die Bayern mit Klubs aus Saudi-Arabien, doch auch diese Gespräche führten zu keinem Durchbruch.
Der 25-jährige Franzose zählt sportlich nicht mehr zur ersten Wahl und sollte den Rekordmeister daher noch in diesem Sommer verlassen. Zwar wären theoretisch noch Wechsel in einige kleinere Ligen möglich, realistisch erscheint das aber kaum, da das Gehalt des Abwehrspielers für viele Klubs kaum zu stemmen sein dürfte.
Damit bleibt den Münchnern wohl nur, die Personalie vorerst zu vertagen. Schon im Winter könnte der nächste Versuch folgen, Boey per Leihe oder fix abzugeben. Einfacher wird‘s jedenfalls nicht ...
„Es gab einen anderen Plan, auch von ihm“
Sportchef Christoph Freund hatte sich auf dieses Szenario bereits eingestellt. Schon vor einigen Tagen räumte er ein, dass die Chancen auf einen Wechsel gesunken seien. „Es gab einen anderen Plan, auch von ihm. Aber wenn es so kommt, dass alle Märkte geschlossen sind und er hier bleibt, wird er ein ganz normales Mitglied bei unserem Team sein“, erklärte Freund auf einer Pressekonferenz.
Gleichzeitig betonte der Bayern-Sportchef, dass Boey intern professionell aufgetreten sei: „Er hat sich immer einwandfrei verhalten. Er hat sehr gut trainiert und eine super Vorbereitung gespielt.“
Heißt: Auch wenn der Abschied gewünscht war, soll Boey bis auf Weiteres wieder ganz normal in den Kader des FC Bayern integriert werden. Bis im Winter ein neuer Anlauf gestartet werden kann ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.