Meidling „zufrieden“: Bezirksumfrage mit Lücken

Wie die Umfrage in den Alltag einfließen soll

Zankl begründet die Umfrage mit seinem ganz konkreten politischen Alltag: „Wenn ich Sprechstunde habe, sagt mir der eine, dass es mehr Parkplätze braucht, die nächste, dass die Gehsteige breiter sein müssen, der dritte will einen Radweg, und die vierte, dass alles so bleibt, wie es ist – und alle reden von derselben Straße.“ Die Umfrage habe er zur „Gewichtung“ dieser Stimmen durchgeführt, denn Politik bestehe immer aus Kompromissen, „und die können nur gut werden, wenn die Gewichtung stimmt.“