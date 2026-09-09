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Familienclans bekriegten sich auf offener Straße

Wien
09.09.2026 12:38
Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz (Symbolbild)
Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz (Symbolbild)(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Konflikt zwischen zwei syrischen Familien ist am Dienstabend im Wiener Bezirk Meidling vollends eskaliert: Insgesamt 14 Personen im Alter von neun (!) bist 43 Jahren gingen immer wieder aufeinander los, die Polizei musste mehrmals anrücken. Auch die WEGA war im Einsatz.

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Gegen 19 Uhr wurde die Polizei zum ersten Mal alarmiert. Mehrere Angehörige der beiden Familien waren auf offener Straße aufeinander losgegangen. Mehrere Beteiligte wurden daraufhin wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung angezeigt.

Gegen 20.10 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen. Ein weiteres Mal eskalierte die Situation zwischen den beiden Familien. Eine Vielzahl an Einsatzkräften musste eingreifen, fünf Personen wurden leicht verletzt. Messer waren laut Zeugenaussagen im Spiel, die Tatwaffen konnten jedoch nicht sichergestellt werden.

Mit Messer selbst verletzt
Eine 15-Jährige behauptete, von einem 16-Jährigen mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Zudem habe er sie mit einem Messer verletzt. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich die junge Frau die Verletzungen selbst zugefügt hatte. Sie wurde wegen Verdachts der Verleumdung angezeigt und aufgrund einer möglichen Selbstgefährdung dem Amtsarzt vorgeführt.

Die Lage beruhigte sich – allerdings erneut nur für kurze Zeit. Noch am selben Abend kam es wieder zu tumultartigen Szenen. Die Polizei nahm einen Mann wegen einer Verwaltungsübertretung fest. Er behauptete, zuvor von zwei unbekannten Tätern verletzt worden zu sein. Zwei weitere Personen gaben an, von Unbekannten leicht verletzt worden zu sein.

Im Innenhof eines Wohnhauses fanden Einsatzkräfte der WEGA einen Teleskopschlagstock. Nachdem der Festgenommene abtransportiert war, beruhigte sich endlich die Lage. Die Polizei blieb aber zur Sicherheit vor Ort.

Insgesamt wurden im Zuge der Einsätze mehrere Personen verletzt sowie zahlreiche verwaltungs- und strafrechtliche Anzeigen erstattet. 

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