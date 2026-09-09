Familienclans bekriegten sich auf offener Straße

Mit Messer selbst verletzt

Eine 15-Jährige behauptete, von einem 16-Jährigen mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Zudem habe er sie mit einem Messer verletzt. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich die junge Frau die Verletzungen selbst zugefügt hatte. Sie wurde wegen Verdachts der Verleumdung angezeigt und aufgrund einer möglichen Selbstgefährdung dem Amtsarzt vorgeführt.