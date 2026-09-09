Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Details bekannt

Juwelier-Räuber plante Überfall schon Monate zuvor

Wien
09.09.2026 12:53
Die Polizei hatte den Verdächtigen direkt nach dem Überfall festgenommen. Nun sind weitere ...
Die Polizei hatte den Verdächtigen direkt nach dem Überfall festgenommen. Nun sind weitere Details bekannt.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Details zu dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in Wien-Margareten Anfang September: Der Verdächtige hatte seine Tat offenbar monatelang vorbereitet und geplant. Ausgerechnet die Tür des Geschäfts machte dem 36-Jährigen dann aber einen Strich durch die Rechnung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 36-Jährige hatte am 4. September einen Mitarbeiter eines Juweliers in der Reinprechtsdorfer Straße mit einer CO₂-Pistole bedroht. Dieser setzte sich zur Wehr, konnte ins Freie flüchten und sperrte den Räuber im Geschäft ein.

WEGA-Festnahme nach Überfall
Allerdings schaffte es der Verdächtige aus dem Geschäft zu entkommen und flüchtete in ein Mehrparteienhaus. Im Keller klickten wenig später die Handschellen und die WEGA-Beamten nahmen ihn fest.

Wie die Polizei nun mitteilte, war der Täter zwar „akribisch“ auf den Überfall vorbereitet. Allerdings machte ihm das Ein- und Ausgangssystem des Geschäfts einen Strich durch die Rechnung.

Tat war monatelang geplant
Dabei hatte der 36-Jährige laut Polizei offenbar kaum etwas dem Zufall überlassen. Bereits Monate zuvor soll er den Entschluss zum Überfall gefasst und das Geschäft in den Tagen vor der Tat beobachtet haben. Für seine Flucht wollte er sogar einen gestohlenen Pkw verwenden.

(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Dafür soll er einer Reinigungskraft eines Hotels eine Schlüsselkarte gestohlen und damit mehrere Hotelzimmer durchsucht haben. Neben kabellosen Kopfhörern erbeutete er dabei auch einen Autoschlüssel. Sein Problem: Das dazugehörige Fahrzeug konnte er nicht finden. Auch Utensilien, mit denen er nach dem Überfall sein Aussehen verändern wollte, hatte der Mann sogar vorbereitet.

Lesen Sie auch:
Bei der Amtshandlung wurden sowohl die Schusswaffe als auch die mutmaßliche Beute ...
WEGA nahm ihn fest
Bewaffneter Räuber von Juwelier eingesperrt
04.09.2026

Zahlreiche Gegenstände sichergestellt
Die Polizei stellte unter anderem Schmuck, die CO₂-Pistole, ein Messer, eine Sturmhaube und den gestohlenen Autoschlüssel sicher. Der 36-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig und befindet sich in Haft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.09.2026 12:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 31°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
20° / 31°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
20° / 30°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
19° / 31°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
17° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.521 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
111.733 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
102.522 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3335 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1636 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1628 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Mehr Wien
Neue Details bekannt
Juwelier-Räuber plante Überfall schon Monate zuvor
Stundenlanger Einsatz
Familienclans bekriegten sich auf offener Straße
Sport Tv Logo
Wiener Handball-Derby
„Trotz Rivalität viel Wertschätzung und Respekt“
Wiener Stadtliga
Red Star Penzing und TWL Elektra weiter makellos!
Krone Plus Logo
Jugendbanden in Wien
Vorgartenmarkt: Standler in Sorge um Sicherheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf