Juwelier-Räuber plante Überfall schon Monate zuvor

Dafür soll er einer Reinigungskraft eines Hotels eine Schlüsselkarte gestohlen und damit mehrere Hotelzimmer durchsucht haben. Neben kabellosen Kopfhörern erbeutete er dabei auch einen Autoschlüssel. Sein Problem: Das dazugehörige Fahrzeug konnte er nicht finden. Auch Utensilien, mit denen er nach dem Überfall sein Aussehen verändern wollte, hatte der Mann sogar vorbereitet.