„Trotz Rivalität viel Wertschätzung und Respekt“

Endlich gibt es wieder ein Meisterliga-Derby im Wiener Handball – aber in erstmaliger Konstellation: Die Fivers empfangen am Mittwoch WAT Atzgersdorf, das gerade aufstieg und erstmals seit den 1960er-Jahren sein Comeback auf höchster Ebene gibt! Klar, dass die Vorfreude riesig ist.
Die Fivers 21-mal in Folge im HLA-Halbfinale und Vizechamp, WAT Atzgersdorf als Zweitliga-„Vize“ hinter Fivers II Aufsteiger – die Bosse Tom Menzl und Christian Mahr sprachen vor dem Derby am Mittwoch (20.20, auf streaming.krone.at) mit der „Krone“ über...
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