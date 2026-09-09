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Wiener Handball-Derby

„Trotz Rivalität viel Wertschätzung und Respekt“

Handball
09.09.2026 12:30
Fivers-Jungstar und Teamaspirant Mats Rudnicki.
Fivers-Jungstar und Teamaspirant Mats Rudnicki.(Bild: Toni Nigg)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Endlich gibt es wieder ein Meisterliga-Derby im Wiener Handball – aber in erstmaliger Konstellation: Die Fivers empfangen am Mittwoch WAT Atzgersdorf, das gerade aufstieg und erstmals seit den 1960er-Jahren sein Comeback auf höchster Ebene gibt! Klar, dass die Vorfreude riesig ist.

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Die Fivers 21-mal in Folge im HLA-Halbfinale und Vizechamp, WAT Atzgersdorf als Zweitliga-„Vize“ hinter Fivers II Aufsteiger – die Bosse Tom Menzl und Christian Mahr sprachen vor dem Derby am Mittwoch (20.20, auf streaming.krone.at) mit der „Krone“ über...

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