Vierter Etappensieg für Debütanten Matthew Brennan

Der Brite Matthew Brennan hat am Dienstag im Massensprint auch die 16. Etappe der Vuelta von Cortegana nach Palos de la Frontera (181 km) gewonnen. Der 21-Jährige feierte bei seinem Grand-Tour-Debüt bereits den vierten Tagessieg, für sein Team Visma war es nach den zwei Erfolgen von Wout van Aert schon der sechste. Brennan setzte sich zum Auftakt der Schlusswoche bei neuerlicher Hitze souverän vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) und dem Belgier Vito Braet (Lotto) durch.
An der Spitze der Gesamtwertung gab es nach dem zweiten Ruhetag auf der hügeligen Etappe mit einem flachen Finale an der andalusischen Küste erwartungsgemäß keine Veränderungen. Felix Gall ist 2:06 Minuten hinter dem Spanier Enric Mas weiterhin Zweiter. Dem drittplatzierten Slowenen Primoz Roglic fehlen vor einer weiteren Sprintetappe am Mittwoch nur vier Sekunden auf den Osttiroler.
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