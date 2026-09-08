Vierter Etappensieg für Debütanten Matthew Brennan

Der Brite Matthew Brennan hat am Dienstag im Massensprint auch die 16. Etappe der Vuelta von Cortegana nach Palos de la Frontera (181 km) gewonnen. Der 21-Jährige feierte bei seinem Grand-Tour-Debüt bereits den vierten Tagessieg, für sein Team Visma war es nach den zwei Erfolgen von Wout van Aert schon der sechste. Brennan setzte sich zum Auftakt der Schlusswoche bei neuerlicher Hitze souverän vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) und dem Belgier Vito Braet (Lotto) durch.