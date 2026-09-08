Landbauer: „Mache mir Sorgen um die Demokratie“

Der historische AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt sorgt auch in Österreich für Diskussionen. Im krone.tv-Talk kritisiert Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer die „Brandmauer“ der deutschen Parteien und warnt: „Wenn ehemals staatstragende Parteien nicht mehr bereit sind, so eindeutige Wahlergebnisse zu akzeptieren, dann mache ich mir ernstlich Sorgen um die Demokratie.“ Außerdem spricht Landbauer über Zuwanderung und Integration – und stellt klar: „Integration ist eine absolute Bringschuld.“ Weitere Themen sind das Kopftuchverbot, die Wirtschaft in Niederösterreich und der Klimawandel. Mehr dazu im Video oben!