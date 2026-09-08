Bella Ban erhält posthum den Landeskulturpreis

Ihre irreversible Widerständigkeit lebte die Tochter einer Pianistin und eines Partisanenvaters im politisch-ästhetischen Kunstprojekt „Café OM“ mit ihrem Lebenspartner, dem Dadaisten Viktor Rogy, ebenso konsequent aus wie sie sich am Nationalsozialismus mit Projekten wie „Tatort Kärnten 1938 – 1945“ oder „Grabort Klagenfurt“ abarbeitete. Und das eintreten in neue Räume durch die Türen der Kunst, bot Raum für Reflexion wie Diskurs und war prägend für die Kärntner Kunstszene und darüber hinaus. „Bella Ban verstand Kunst als Haltung. Mit großer Sensibilität und intellektueller Schärfe hat sie Fragen von Erinnerung, Identität und gesellschaftlicher Verantwortung verhandelt. Mit der posthumen Verleihung des Landeskulturpreises werden wir das Gedenken an diese herausragende Künstlerin wahren“, so Kulturreferentin Gaby Schaunig.