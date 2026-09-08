Reanimation nach Crash: Rennradfahrer überlebt

Um 8.48 Uhr am Dienstagmorgen lenkte eine 24-Jährige einen Firmen-Lkw auf der Villacher Straße in Spittal an der Drau in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit war ein 67-jähriger Rennradfahrer dort unterwegs. Als die Lenkerin auf Höhe einer Tankstelle rechts abbiegen wollte, befand sich der Mann gerade neben dem Lkw.