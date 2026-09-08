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Lkw bog rechts ab

Reanimation nach Crash: Rennradfahrer überlebt

Kärnten
08.09.2026 19:57
Der Rennradfahrer wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen ...
Der Rennradfahrer wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen (Symbolbild).(Bild: ARA Flugrettung)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein fataler Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Villacher Straße in Spittal an der Drau. Als ein Lkw bei einer Tankstelle rechts abbiegen wollte, befand sich ein Rennradfahrer wohl im toten Winkel. Dabei wurde der 67-Jährige überrollt.

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Um 8.48 Uhr am Dienstagmorgen lenkte eine 24-Jährige einen Firmen-Lkw auf der Villacher Straße in Spittal an der Drau in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit war ein 67-jähriger Rennradfahrer dort unterwegs. Als die Lenkerin auf Höhe einer Tankstelle rechts abbiegen wollte, befand sich der Mann gerade neben dem Lkw.

Von Doppelachsen erfasst
„Während die Lkw-Lenkerin mit dem Lkw nach rechts einbog, habe sie den Rennradfahrer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Fahrerkabine befunden habe, übersehen und ihn mit den beiden Doppelachsen auf der rechten Seite des Lkw erfasst“, berichtet die Polizei. 

Reanimation glückte
Bei diesem schauerlichen Unfall wurde der 67-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle von einem Ersthelfer reanimiert werden musste – zum Glück mit Erfolg! So konnte er schließlich vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

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