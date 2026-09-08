Superstars erwartet! Rad-EM vor den Toren Kärntens

Vor ziemlich genau 39 Jahren wurde in Villach Radsport-Geschichte geschrieben. Am 6. September 1987 kürte sich der Ire Stephen Roche in der Draustadt zum Weltmeister. Er war erst der zweite Profi nach Eddy Merckx, der in einer Saison den Giro, die Tour und die WM gewinnen konnte. Der einzige, dem das danach ebenfalls gelang, war Tadej Pogacar im Jahr 2024. Seitdem wurde es in Kärnten ruhig, was große Radsport-Events betrifft.