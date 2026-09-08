Kane, Dembele und Co. im Rennen um den Ballon d‘Or

Harry Kane, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Lamine Yamal und Khvicha Kvaratskhelia – sie alle wurden neben vielen weiteren Fußball-Stars für den Ballon d‘Or 2026 nominiert. Am 26. Oktober steigt die Gala in London.
Als Favoriten in der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2026 werden vor allem die beiden spanischen Weltmeister Rodri und Lamine Yamal, die beiden Bayern-Stars Michael Olise und Harry Kane, die Champions-League-Sieger Ousmane Dembele, Vitinha und Khvicha Kvaratskhelia, Real-Torjäger Kylian Mbappe, Vize-Weltmeister Lionel Messi und Manchester Citys Erling Haaland gehandelt, aber auch Spieler wie Marc Cucurella, Jude Bellingham, Gabriel, Luis Diaz, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez und Declan Rice dürfen sich Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen.
Alle Nominierten im Überblick:
Wer sich den Titel „Ballon-d‘Or-Sieger 2026“ tatsächlich in den Lebenslauf schreiben darf, erfahren wir am 26. Oktober, die Gala findet zum 70. Jubiläum in Englands Hauptstadt London statt.
Auch die „Fußballerin des Jahres“, der „Torhüter des Jahres“, der „Trainer des Jahres“, die „Mannschaft des Jahres“, das „Tor des Jahres“ und der „Youngster des Jahres“, werden bei der Gala gekürt.
Bulle unter den Nominierten
In letzterer Kategorie wurde mit Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg) auch ein Spieler aus der österreichischen Bundesliga nominiert.
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