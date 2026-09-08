Kane, Dembele und Co. im Rennen um den Ballon d‘Or

Als Favoriten in der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2026 werden vor allem die beiden spanischen Weltmeister Rodri und Lamine Yamal, die beiden Bayern-Stars Michael Olise und Harry Kane, die Champions-League-Sieger Ousmane Dembele, Vitinha und Khvicha Kvaratskhelia, Real-Torjäger Kylian Mbappe, Vize-Weltmeister Lionel Messi und Manchester Citys Erling Haaland gehandelt, aber auch Spieler wie Marc Cucurella, Jude Bellingham, Gabriel, Luis Diaz, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez und Declan Rice dürfen sich Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen.